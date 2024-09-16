Топ-7 улюбленців, які не потребують особливого догляду

Рибки

Коли мова заходить про домашніх вихованців, які не потребують багато догляду, багато хто згадує про золоту рибку. Це популярний вибір, але є й інші прісноводні риби, які також підходять для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд.

Серед таких риб є півники, гуппі, неони, моллінезії, мечоносці та даніо-реріо. Всі ці риби не вимагають особливих умов і догляду. Головне, що потрібно робити - це підтримувати чистоту води та регулярно годувати риб.

Риби - це чудовий варіант для тих, хто хоче мати домашнього вихованця без великого клопоту.

Жаби

Є кілька видів жаб, які підходять для утримання вдома, і більшість із них досить невибагливі в догляді. Домашні жаби не займають багато місця і їх легко доглядати.

Деякі види жаб більше схожі на риб і проводять своє життя у воді, тоді як інші ведуть наземний або деревний спосіб життя, проводячи час на суші чи деревах. Вони харчуються комахами та не потребують спеціального харчування, тому вам не доведеться витрачати час на приготування фруктів чи овочів для годування.

Основна складність утримання жаб полягає в забезпеченні середовища, яке максимально буде відповідати їх природному середовищу існування.

Раки

Раки-самітники є дуже спокійними та невибагливими у догляді. Основна частина догляду полягає в періодичному прибиранні їхнього середовища, хоча це потрібно робити не часто.

Щоб раки-самітники були щасливі, їм потрібно забезпечити доступ до свіжої води, їжу, а також дати вибір мушлі та трохи тепла.

Тарантули

Домашні тарантули - це зручний вибір для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд за вихованцем. Вони не займають багато місця і не створюють шуму. Їх достатньо годувати всього раз на тиждень.

Тарантули можуть жити до 30 років і для їхнього утримання потрібно лише час від часу замінювати субстрат у їхньому тераріумі.

Гекони

Леопардові гекони - ідеальний вибір для тих, хто хоче мати ящірку, що не потребує складного догляду. Ці витривалі ящірки можуть жити довго і радувати око своїми яскравими кольорами та візерунками. Вони популярні як серед новачків, так і серед досвідчених власників рептилій.

Гекони потребують лише невеликої кількості тепла, вологості та різноманітних комах для їжі. Їх догляд досить простий, що робить їх чудовими домашніми улюбленцями.

Змії

Кукурудзяні змії - це відмінний вибір для тих, хто хоче мати змію, що не потребує складного догляду. Вони досить слухняні та не виростають великими, що робить їх популярними серед власників рептилій.

Щоб забезпечити комфорт кукурудзяній змії, достатньо базового тераріуму з обігрівачем і захисною кришкою. Дорослі особи потребують годування всього кілька разів на місяць. Регулярно міняйте субстрат і слідкуйте за чистотою води, щоб підтримувати їх у гарному стані.

Канарки

Канарки - невибагливі птахи, але вони все ж потребують регулярного догляду. Хоча вони вимагають менше уваги, ніж деякі інші птахи, все ж необхідно щодня забезпечувати їх свіжою водою і їжею. Регулярне чищення клітини також важливе для підтримання здоров’я канарки.

Якщо ви шукаєте птаха, який не потребує складного догляду, канарка - ідеальний вибір.