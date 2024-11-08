6 серіалів про загробний світ, богів та привідів. Небанальна добірка на вихідні

Якщо ви шукаєте смішний серіал на вечір, вас точно зацікавлять історії, в яких головні персонажі опиняються у загробному світі, але при цьому стикаються з дуже кумедними пригодами. Не всі історії про життя "після" сумні, сюжетів чимало.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 6 небанальних серіалів про потойбічне життя, богів та навіть альтернативний світ, в якому всім правлять новітні технології.

"У кращому світі"

Серіал починається з того, що головна героїня потрапляє під вантажівку та гине. А потім вона розуміє, що опинилася в раю. Втім, не все так просто. Рай стає її особистим пеклом, а потім їй доведеться зрозуміти, як виплутатися з цієї пастки.

"Каос"

Новий та смішний серіал розповість про давньогрецьких богів, які нібито живуть у реальному світі. Одного разу Зевс починає розуміти, що втрачає владу. І тоді він починає робити все, що забажає. І люди, які банально втомилися від богів, кинуть Зевсу виклик.

"Завантаження"

У цьому серіалі ви побачите незвичайний загробний світ. Людина може жити вічно, але тільки якщо в неї гроші. Її просто "завантажують" в систему. І головний герой, який загадково гине, мусить з'ясувати, які таємниці приховують ті, в чиїх руках всі мерці.

"Привиди"

А ця комедійна історія розповість про те, що потойбічний світ не завжди приховано від очей людини. Одна жінка, яка разом з чоловіком переїхала у заміський маєток, раптово бачить чимало дивних "сусідів". Виявиться, що привиди "застрягли" у реальному житті, а вона має їм допомогти.

"Чудотворці"

Сюжет вразить та насмішить. На вас чекає історія про рай та Бога, який вирішив знищити Землю. Врятувати людство можуть лише два янголи. Вони укладають угоду з Богом та мусять довести, що не все ще втрачено.

"Добрі передвісники"

А цей серіал сподобається тим, хто любить гумор та містику. В центрі сюжету - ангел та демон, які дізнаються, що вже дуже скоро світ зникне. Вони хочуть зупинити Апокаліпсис, але без курйозів не обійдеться.