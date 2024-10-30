Топ-6 порід собак для тих, хто страждає від алергії

Алергія на собак може бути серйозною перешкодою для тих, хто мріє про чотирилапого друга. Проте існують породи, які вважаються гіпоалергенними і менше викликають алергічні реакції.

Пудель

Пуделі - це розумні та елегантні собаки, які представлені у трьох розмірах: стандартному, мініатюрному та Toy. Ця порода відрізняється своєю дружньою натурою та високим рівнем енергії, що робить їх відмінними компаньйонами для сімей з дітьми.

Особливістю пуделів є їхня шерсть, яка не має підшерстка, що значно зменшує линяння. Це робить їх більш відповідними для людей, які страждають на алергії. Також пуделі потребують регулярного догляду за шерстю, щоб підтримувати її в хорошому стані.

Звичайний пудель (фото: Вікіпедія)

Мальтійська болонка

Мальтійська болонка - це маленька порода собак, відома своїми розкішними прямими білими кучерями, які надають їй елегантного вигляду. Ці собачки є дуже активними, грайливими, веселими та чудово підходять для життя у квартирі завдяки своїм компактним розмірам і спокійному характеру.

Мальтез вважаються гіпоалергенними, що робить їх ідеальними компаньйонами для людей, які мають легкі або помірні алергії на шерсть собак.

Собака породи мальтез (фото: Вікіпедія)

Китайська чубата

Китайська чубата - це порода собак, ідеальна для людей з алергією на шерсть. Вона має голе тіло з пучками вовни на голові, лапах і хвості, що робить її унікальною.

Є також різновид "пуховка" з м’якою шовковистою шерстю, яку потрібно регулярно розчісувати. Ці собаки мають низький рівень лупи та слини, а також рідко линяють, що зменшує ризик алергічних реакцій.

Китайські чубаті дуже добрі і грайливі, стають чудовими компаньйонами, і ідеально підходять для тих, хто хоче маленького друга без турбот про алергію.

Китайський хохлатий собака (фото: Вікіпедія)

Бішон фризе

Бішон фризе - це ще одна порода, яка підходить для людей з алергією на шерсть. Ці маленькі собачки мають яскравий та доброзичливий характер, що робить їх чудовими компаньйонами.

Їх кучерява біла шерсть виробляє мало лупи, що зменшує ризик алергічних реакцій. Завдяки своєму приязному ставленню і активності бішон фризе легко знаходить спільну мову з усією родиною, що робить їх ідеальними домашніми улюбленцями.

Бішон фризе (фото: Вікіпедія)

Болоньєз

Болоньєз - це порода, яка тісно пов'язана з бішон фризе. Ці маленькі собачки з пухнастим білим хутром часто називають бішон болоньез.

Болоньєзе відзначаються спокійним і ласкавим характером, що робить їх ідеальними компаньйонами для сімей. Як і бішон фризе, вони є гіпоалергенними, що дозволяє людям з алергією насолоджуватися їхньою компанією без побоювань.

Болоньєз (фото: Вікіпедія)

Ши-тцу

Ши-тцу - це порода собак, у яких є хутро, а не звичайна вовна, що робить їх менш схильними до линяння. Це означає, що вони, зазвичай, не викликають алергічних реакцій у людей, які страждають на алергію.

Однак тим, хто має чутливість до слини або лупи, слід бути обережними. Ши-тцу можуть пускати слину, тому перед тим, як завести цю породу, корисно провести деякий час поруч із ними, щоб зрозуміти, чи підходять вони вам.

Ши-тцу на виставці (фото: Вікіпедія)