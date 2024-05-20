Як швидко очистити кеш браузера: інструкція для ПК та смартфонів

Кеш браузера - це тимчасові файли, які зберігаються на пристроях для прискорення завантаження веб-сторінок під час повторного відвідування. Однак з часом накопичений кеш може займати значний простір і викликати проблеми з продуктивністю та коректним відображенням веб-сторінок.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: wikiHow, PCMag.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як швидко очистити кеш браузера на ПК та смартфонах.

Коли чистити кеш і що потрібно враховувати

Швидше за все, кеш час чистити, якщо:

Браузер почав гальмувати чи видавати помилки

Зображення та відео на сайтах стали виснути

Нові повідомлення в соцмережах не відображаються

Навіть якщо нічого з цього не трапилося, щомісяця кеш слід видаляти як мінімум для профілактики. Неактуальні, надмірні дані можуть знижувати продуктивність браузера та не давати доступу до оновлень на сайтах.

Так, при повторному відкритті сайту можна побачити колишню версію його головної сторінки (ту, що була кешована при першому відвідуванні), незважаючи на те, що інформація вже оновилася.

Як очистити кеш у Google Chrome

Запустіть Google Chrome. Натисніть значок із трьома точками у правому верхньому кутку. У меню виберіть розділ "Додаткові інструменти", а в ньому - "Очистити дані переглядів".

У вікні виберіть потрібний вам часовий діапазон і поставте галочки навпроти "Історія браузера" та "Зображення та інші файли, збережені в кеші". Галочка навпроти "Файли cookie та інші дані сайтів" - на ваш розсуд.

Натисніть "Видалити дані". Готово!

Як очистити кеш у Google Chrome (фото: Digital Trends)

Мобільні пристрої

Safari для iOS

Зайдіть у додаток "Параметри" на своєму пристрої

Перейдіть до меню Safari

Прокрутіть вниз і виберіть "Очистити історію та дані веб-сайту"

З'явиться спливаюче вікно, що підтверджує, що ви хочете очистити історію та дані. Виберіть "Очистити історію та дані"

Скришот

Як очистити кеш на смартфоні Android

Щоб очистити кеш додатку на Android, вам потрібно виконати такі дії:

Відкрийте "Параметри"

Перейдіть до розділу "Пам'ять" або "Програми"

Виберіть "Програми" або "Інші програми"

Виберіть потрібну програму або введіть її назву у пошуку

Виберіть "Очистити кеш" (іноді потрібно додатково вибрати "Дані програми")

Як очистити кеш на смартфоні Android (фото: Aiseesoft)