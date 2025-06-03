Топ-6 обстежень, які допомагають жити довше: перевірте, чи ви їх проходили

Регулярні медичні обстеження можуть стати ключем до раннього виявлення небезпечних захворювань і зберегти життя. Названо найважливіші обстеження, які варто проходити кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.
За словами лікаря, після 45 років колоноскопія обовʼязкова, а далі перевіряємо раз на 5 років або частіше, якщо є покази.
Розпочати обстеження раніше варто, якщо у родині були випадки раку кишківника, особливо у близьких родичів. У такому разі колоноскопію рекомендовано робити на 10 років раніше, ніж вік, у якому хворобу виявили у родича.
Обстеження також дозволяє виявити рак на ранніх стадіях, коли він ще не дає симптомів і добре піддається лікуванню.
Дослідження показують, що регулярна колоноскопія значно знижує ризик смерті від раку товстої кишки.
Таке обстеження рекомендоване при:
Після 40 років - це обовʼязкова процедура, а далі варто проходити раз на 5 років.
Гастроскопія - це не просто обстеження, а інструмент профілактики, що дає змогу вчасно виявити серйозні захворювання. Це буквально може врятувати життя або суттєво подовжити його тривалість завдяки ранньому лікуванню.
Медик розповіла, що ця бактерія повʼязана з розвитком раку шлунка.
Необхідно чим швидше здати тес при:
Обстеження не виявляє онкологію напряму, але дає підказки: зміни печінки, підшлункової, жовчного.
УЗД рекомендовано робити раз на рік обовʼязково, навіть, якщо нічогісінько не турбує. За потреби - МРТ або КТ з контрастуванням.
Саме УЗД - безпечний, неінвазивний і недорогий метод. Це означає, що його можна проводити багаторазово, без шкоди для здоров’я.
Вони допомагають виявити мікрокровотечі з пухлин та поліпів.
Такі тести варто виконувати людям щорічно після 45 років без симптомів.
"Раджу перевірити саме аналіз калу на гемоглобін та трансферрин, бо звичайний тест на приховану кров в калі часто дає похибки через особливості харчування", - додала Белінська.
Якщо тест виявить поліпи або інші проблеми, їх можна видалити або лікувати до того, як вони переростуть у рак.
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