Топ-6 обследований, которые помогают жить дольше: проверьте, проходили ли вы их

Регулярные медицинские обследования могут стать ключом к раннему выявлению опасных заболеваний и сохранить жизнь. Названы важнейшие обследования, которые стоит проходить каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.
По словам врача, после 45 лет колоноскопия обязательна, а дальше проверяем раз в 5 лет или чаще, если есть показания.
Начать обследование раньше стоит, если в семье были случаи рака кишечника, особенно у близких родственников. В таком случае колоноскопию рекомендуется делать на 10 лет раньше, чем возраст, в котором болезнь обнаружили у родственника.
Обследование также позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда он еще не дает симптомов и хорошо поддается лечению.
Исследования показывают, что регулярная колоноскопия значительно снижает риск смерти от рака толстой кишки.
Такое обследование рекомендовано при:
После 40 лет - это обязательная процедура, а дальше стоит проходить раз в 5 лет.
Гастроскопия - это не просто обследование, а инструмент профилактики, позволяющий вовремя выявить серьезные заболевания. Это буквально может спасти жизнь или существенно продлить ее продолжительность благодаря раннему лечению.
Медик рассказала, что эта бактерия связана с развитием рака желудка.
Необходимо чем быстрее сдать тес при:
Обследование не обнаруживает онкологию напрямую, но дает подсказки: изменения печени, поджелудочной, желчного.
УЗИ рекомендуется делать раз в год обязательно, даже если ничего не беспокоит. При необходимости - МРТ или КТ с контрастированием.
Именно УЗИ - безопасный, неинвазивный и недорогой метод. Это значит, что его можно проводить многократно, без вреда для здоровья.
Они помогают обнаружить микрокровотечения из опухолей и полипов.
Такие тесты следует выполнять людям ежегодно после 45 лет без симптомов.
"Советую проверить именно анализ кала на гемоглобин и трансферрин, потому что обычный тест на скрытую кровь в кале часто дает погрешности из-за особенностей питания", - добавила Белинская.
Если тест обнаружит полипы или другие проблемы, их можно удалить или лечить до того, как они перерастут в рак.
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