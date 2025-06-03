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Топ-6 обследований, которые помогают жить дольше: проверьте, проходили ли вы их

Названы обследования, которые стоит проходить каждому (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные медицинские обследования могут стать ключом к раннему выявлению опасных заболеваний и сохранить жизнь. Названы важнейшие обследования, которые стоит проходить каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.

Колоноскопия

По словам врача, после 45 лет колоноскопия обязательна, а дальше проверяем раз в 5 лет или чаще, если есть показания.

Начать обследование раньше стоит, если в семье были случаи рака кишечника, особенно у близких родственников. В таком случае колоноскопию рекомендуется делать на 10 лет раньше, чем возраст, в котором болезнь обнаружили у родственника.

Обследование также позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда он еще не дает симптомов и хорошо поддается лечению.

Исследования показывают, что регулярная колоноскопия значительно снижает риск смерти от рака толстой кишки.

Гастроскопия

Такое обследование рекомендовано при:

  • похудении без причины, анемии, примеси крови в кале, рвоте с кровью, нарушениях глотания
  • тошнота/рвота, впервые появился диспепсический синдром в возрасте 45-50 лет
  • наличии хронических заболеваний желудка, кишечника и пищевода

После 40 лет - это обязательная процедура, а дальше стоит проходить раз в 5 лет.

Гастроскопия - это не просто обследование, а инструмент профилактики, позволяющий вовремя выявить серьезные заболевания. Это буквально может спасти жизнь или существенно продлить ее продолжительность благодаря раннему лечению.

Тест на бактерию H.pylori

Медик рассказала, что эта бактерия связана с развитием рака желудка.

Необходимо чем быстрее сдать тес при:

  • боли или дискомфорте в верхней части живота (особенно натощак или ночью)
  • отрыжке, вздутии, ощущении переполнения после еды
  • тошноте, иногда рвоте
  • снижении аппетиты
  • неприятном запахе из ротовой полости

УЗИ органов брюшной полости

Обследование не обнаруживает онкологию напрямую, но дает подсказки: изменения печени, поджелудочной, желчного.

УЗИ рекомендуется делать раз в год обязательно, даже если ничего не беспокоит. При необходимости - МРТ или КТ с контрастированием.

Именно УЗИ - безопасный, неинвазивный и недорогой метод. Это значит, что его можно проводить многократно, без вреда для здоровья.

Тесты на скрытую кровь в кале

Они помогают обнаружить микрокровотечения из опухолей и полипов.

Такие тесты следует выполнять людям ежегодно после 45 лет без симптомов.

"Советую проверить именно анализ кала на гемоглобин и трансферрин, потому что обычный тест на скрытую кровь в кале часто дает погрешности из-за особенностей питания", - добавила Белинская.

Если тест обнаружит полипы или другие проблемы, их можно удалить или лечить до того, как они перерастут в рак.

 

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