Топ-6 обследований, которые помогают жить дольше: проверьте, проходили ли вы их

Колоноскопия

По словам врача, после 45 лет колоноскопия обязательна, а дальше проверяем раз в 5 лет или чаще, если есть показания.

Начать обследование раньше стоит, если в семье были случаи рака кишечника, особенно у близких родственников. В таком случае колоноскопию рекомендуется делать на 10 лет раньше, чем возраст, в котором болезнь обнаружили у родственника.

Обследование также позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, когда он еще не дает симптомов и хорошо поддается лечению.

Исследования показывают, что регулярная колоноскопия значительно снижает риск смерти от рака толстой кишки.

Гастроскопия

Такое обследование рекомендовано при:

похудении без причины, анемии, примеси крови в кале, рвоте с кровью, нарушениях глотания

тошнота/рвота, впервые появился диспепсический синдром в возрасте 45-50 лет

наличии хронических заболеваний желудка, кишечника и пищевода

После 40 лет - это обязательная процедура, а дальше стоит проходить раз в 5 лет.

Гастроскопия - это не просто обследование, а инструмент профилактики, позволяющий вовремя выявить серьезные заболевания. Это буквально может спасти жизнь или существенно продлить ее продолжительность благодаря раннему лечению.

Тест на бактерию H.pylori

Медик рассказала, что эта бактерия связана с развитием рака желудка.

Необходимо чем быстрее сдать тес при:

боли или дискомфорте в верхней части живота (особенно натощак или ночью)

отрыжке, вздутии, ощущении переполнения после еды

тошноте, иногда рвоте

снижении аппетиты

неприятном запахе из ротовой полости

УЗИ органов брюшной полости

Обследование не обнаруживает онкологию напрямую, но дает подсказки: изменения печени, поджелудочной, желчного.

УЗИ рекомендуется делать раз в год обязательно, даже если ничего не беспокоит. При необходимости - МРТ или КТ с контрастированием.

Именно УЗИ - безопасный, неинвазивный и недорогой метод. Это значит, что его можно проводить многократно, без вреда для здоровья.

Тесты на скрытую кровь в кале

Они помогают обнаружить микрокровотечения из опухолей и полипов.

Такие тесты следует выполнять людям ежегодно после 45 лет без симптомов.

"Советую проверить именно анализ кала на гемоглобин и трансферрин, потому что обычный тест на скрытую кровь в кале часто дает погрешности из-за особенностей питания", - добавила Белинская.

Если тест обнаружит полипы или другие проблемы, их можно удалить или лечить до того, как они перерастут в рак.