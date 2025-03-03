"Гроші на вітер". Педіатр назвала 5 аналізів, які ніколи не потрібно здавати

Деякі аналізи не варто ніколи здавати, оскільки вони не надають ніякої інформації про організм. Вони можуть викликати непотрібне занепокоєння або навіть привести до неправильних діагнозів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Діани Протоковило.

5 неінформативних аналізів

Аналіз калу на дисбактеріоз

За словами лікар, такого аналізу ніде у світі не існує. Також не існує норми яка б підтверджувала, що таке норма, а що дисбактеріоз.

Бактерії в кишечнику змінюються залежно від часу доби, дієти та інших факторів. Проби калу можуть не відображати повну картину мікрофлори.

Аналіз крові на визначення імуноглобулінів G до харчових продуктів, коли є підозра на алергію

Цей аналіз теж ніякої користі не дасть. Все тому, що ці антитіла свідчать тільки про те, що дитина і її імунна система контактувала з цим харчовим продуктом. Тому це не свідчить про алергію, а лише про контакт.

Зішкріб на кліщ демодекс

Цей аналіз дуже популярний, особливо дорослі люблять його здавати.

Насправді цей стан не потребує лікування, коли виявляють цього кліща у шкірі, тому що він і в нормі там живе. Лікування необхідне тільки тоді, коли є якісь прояви захворювання.

Аналіз волосся на визначення мікроелементів

"Ціна аналізу - близько 10 тисяч гривень, а відповідей - нуль", - пояснила педіатр.

Дефіцити в організмі необхідно шукати у крові.

До того ж на склад волосся можуть впливати зовнішні фактори, такі як забруднення навколишнього середовища, косметичні засоби, стрес або лікування, що може спотворювати результати аналізу.

Немає єдиних стандартів і методик для аналізу волосся на мікроелементи, що може призводити до різних результатів у різних лабораторіях.

Загальний аналіз крові в перший день підвищеної температури

Такий аналіз також не варто здавати, все тому, що там не буде жодних змін.

Найкраще звернутися до грамотного спеціаліста, який збереже ваші фінанси і скерує тільки на потрібні обстеження.

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