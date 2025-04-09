Топ-5 заспокійливих ефірних олій, які допоможуть краще спати вночі

Іланг-іланг

Якщо ви відчуваєте тривогу або неспокій, подумайте про додавання іланг-ілангу. Він має насичений, солодкий і злегка фруктовий запах.

Експерт зі сну Райлі Отіс розповів, що іланг-іланг відомий своїми заспокійливими властивостями та здатністю знижувати артеріальний тиск, таким чином сприяючи спокійному стану розуму, який підтримує кращий сон.

Перед нанесенням на шкіру іланг-іланг слід розбавити, змішавши його з олією, такою як кокосова, арганова або жожоба. Ефірні олії, якщо їх використовувати самостійно, можуть викликати подразнення шкіри.

Важливо знати, що іланг-іланг отруйний для котів і собак, тому переконайтеся, що тварина його не злизує, не вдихає і не торкається.

Бергамот

Ефірна олія бергамот має багато застосувань, від полегшення головного болю та кашлю до лікування невеликих порізів і синців. Бергамот має свіжий трав’яний аромат, і його можна використовувати для покращення якості сну.

Деякі дослідження показують, що він може знижувати артеріальний тиск, тому слід проконсультуватися з лікарем перед його використанням.

Можна додати кілька крапель олії бергамоту у свій улюблений шампунь або лосьйон. Бергамот заспокоює та допомагає зменшити стрес.

Лаванда

Лаванда має заспокійливий, квітковий і злегка трав’яний аромат. Це один із найпопулярніших ароматів для засинання, оскільки він, як відомо, зменшує тривожність і покращує загальну якість сну.

Як і інші ефірні олії, лаванда заспокоює нервову систему. Взаємодіє з лімбічною системою мозку, заохочуючи розслаблення та зменшуючи занепокоєння.

Якщо ви наносите лавандову олію на шкіру, обов’язково розбавте її. Інший варіант - додати кілька крапель олії в миску з гарячою водою або наповнити пакетики висушеною лавандою та покласти у ящики комода для тонкого аромату.

Ромашка

Ромашка може допомогти заспокоїти розум і тіло, що робить її чудовим вибором для відпочинку перед сном. Вона має солодкий, теплий і фруктовий аромат, який дуже заспокійливий. Він сприяє розслабленню всього тіла та глибокому відпочинку для розуму.

Ви можете використовувати олію ромашки в дифузорі, щоб розповсюдити аромат у спальні. Але будьте обережні з домашніми тваринами та дітьми. Інший спосіб насолодитися цим ароматом - додати краплю олії ромашки в лосьйон для тіла або використовувати його, коли ви приймаєте теплу ванну.

Кедрове дерево

Кедрове дерево є звичайним інгредієнтом у різноманітних засобах, від шампуню до дезодоранту. Якщо ви шукаєте аромат, який би заспокоював та сприяв сну, спробуйте ефірну олію кедрового дерева. Ви можете використовувати її з дифузором або додати пару крапель на рушник і покласти під подушку, щоб полегшити сон.

Кедрове дерево має багатий, деревний і землистий запах. Він знижує рівень кортизолу та сприяє глибшому відновлюючому сну. Як іланг-іланг, кедрове дерево має седативні властивості, сприяючи вивільненню мелатоніну та зменшуючи нічний неспокій.

Як можна використовувати ефірні олії

Аромалампи або дифузори

Додайте кілька крапель ефірної олії у спеціальний дифузор або ароматичну лампу. Це дозволить рівномірно розповсюджувати аромат по кімнаті, створюючи заспокійливу атмосферу.

Інгаляції

Для полегшення дихання або розслаблення додайте кілька крапель олії в гарячу воду, накрийте голову рушником і вдихайте пари. Такий метод добре підходить для лікування застуд чи стресу.

Масаж

Змішайте кілька крапель ефірної олії з базовою олією (наприклад, з олією жожоба або оливковою) і використовуйте для масажу, щоб зняти напругу і покращити кровообіг.

Креми та лосьйони

Додайте кілька крапель ефірної олії у звичайний крем або лосьйон для шкіри. Це допоможе зволожити та заспокоїти шкіру, а також створить ароматерапевтичний ефект.

Для кращого сну можна додати кілька крапель лаванди або іншої заспокійливої олії на наволочку або під подушку.

Важливо пам’ятати, що ефірні олії дуже концентровані, тому не використовуйте їх безпосередньо на шкірі без розведення або при сильних алергіях. Перед використанням завжди робіть тест на чутливість.