Топ-5 успокаивающих эфирных масел, которые помогут лучше спать ночью

Иланг-иланг

Если вы чувствуете тревогу или беспокойство, подумайте о добавлении иланг-иланга. Он имеет насыщенный, сладкий и слегка фруктовый запах.

Эксперт по сну Райли Отис рассказал, что иланг-иланг известен своими успокаивающими свойствами и способностью снижать артериальное давление, таким образом способствуя спокойному состоянию ума, которое поддерживает лучший сон.

Перед нанесением на кожу иланг-иланг следует разбавить, смешав его с маслом, таким как кокосовое, аргановое или жожоба. Эфирные масла, если их использовать самостоятельно, могут вызвать раздражение кожи.

Важно знать, что иланг-иланг ядовит для кошек и собак, поэтому убедитесь, что животное его не слизывает, не вдыхает и не касается.

Бергамот

Эфирное масло бергамот имеет много применений, от облегчения головной боли и кашля до лечения небольших порезов и синяков. Бергамот имеет свежий травяной аромат, и его можно использовать для улучшения качества сна.

Некоторые исследования показывают, что он может снижать артериальное давление, поэтому следует проконсультироваться с врачом перед его использованием.

Можно добавить несколько капель масла бергамота в свой любимый шампунь или лосьон. Бергамот успокаивает и помогает уменьшить стресс.

Лаванда

Лаванда имеет успокаивающий, цветочный и слегка травяной аромат. Это один из самых популярных ароматов для засыпания, поскольку он, как известно, уменьшает тревожность и улучшает общее качество сна.

Как и другие эфирные масла, лаванда успокаивает нервную систему. Взаимодействует с лимбической системой мозга, поощряя расслабление и уменьшая беспокойство.

Если вы наносите лавандовое масло на кожу, обязательно разбавьте его. Другой вариант - добавить несколько капель масла в миску с горячей водой или наполнить пакетики высушенной лавандой и положить в ящики комода для тонкого аромата.

Ромашка

Ромашка может помочь успокоить ум и тело, что делает ее отличным выбором для отдыха перед сном. Она имеет сладкий, теплый и фруктовый аромат, который очень успокаивает. Он способствует расслаблению всего тела и глубокому отдыху для ума.

Вы можете использовать масло ромашки в диффузоре, чтобы распространить аромат в спальне. Но будьте осторожны с домашними животными и детьми. Другой способ насладиться этим ароматом - добавить каплю масла ромашки в лосьон для тела или использовать его, когда вы принимаете теплую ванну.

Кедровое дерево

Кедровое дерево является обычным ингредиентом в различных средствах, от шампуня до дезодоранта. Если вы ищете аромат, который бы успокаивал и способствовал сну, попробуйте эфирное масло кедрового дерева. Вы можете использовать его с диффузором или добавить пару капель на полотенце и положить под подушку, чтобы облегчить сон.

Кедровое дерево имеет богатый, древесный и землистый запах. Он снижает уровень кортизола и способствует более глубокому восстанавливающему сну. Как иланг-иланг, кедровое дерево обладает седативными свойствами, способствуя высвобождению мелатонина и уменьшая ночное беспокойство.

Как можно использовать эфирные масла

Аромалампы или диффузоры

Добавьте несколько капель эфирного масла в специальный диффузор или ароматическую лампу. Это позволит равномерно распространять аромат по комнате, создавая успокаивающую атмосферу.

Ингаляции

Для облегчения дыхания или расслабления добавьте несколько капель масла в горячую воду, накройте голову полотенцем и вдыхайте пары. Такой метод хорошо подходит для лечения простуд или стресса.

Массаж

Смешайте несколько капель эфирного масла с базовым маслом (например, с маслом жожоба или оливковым) и используйте для массажа, чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение.

Кремы и лосьоны

Добавьте несколько капель эфирного масла в обычный крем или лосьон для кожи. Это поможет увлажнить и успокоить кожу, а также создаст ароматерапевтический эффект.

Для лучшего сна можно добавить несколько капель лаванды или другого успокаивающего масла на наволочку или под подушку.

Важно помнить, что эфирные масла очень концентрированы, поэтому не используйте их непосредственно на коже без разведения или при сильных аллергиях. Перед использованием всегда делайте тест на чувствительность.