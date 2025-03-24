Топ-5 вітамінів, які дуже важливо приймати у квітні

Квітень - це період міжсезоння, коли організм відчуває нестачу корисних речовин після зими та потребує додаткової підтримки. Ослаблений імунітет, сезонна втома та зміни в природі можуть негативно позначитися на здоров’ї.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам розглянути вітаміни, які допоможуть зберегти енергію, зміцнити імунітет і покращити самопочуття.
Вітамін D
Після довгої зими рівень цього вітаміну в організмі значно знижується через недостатню кількість сонячного світла. Він необхідний для підтримки здоров’я кісток, імунної системи та нормального функціонування нервової системи.
Вітамін C
Весняні простуди та алергії можуть підкошувати здоров’я, тому вітамін C допоможе зміцнити імунітет, підтримати енергетичний баланс і підвищити стійкість організму до вірусів та бактерій.
Вітаміни групи B
Вони сприяють зменшенню втоми, підтримують нервову систему та покращують роботу мозку. Особливо корисні для тих, хто відчуває весняну апатію та зниження концентрації уваги.
Вітамін A
Допомагає зберегти здоров’я шкіри, покращує зір і сприяє загоєнню слизових оболонок. Навесні, коли шкіра особливо вразлива до змін погоди, цей вітамін стає незамінним.
Магній
Хоча це мінерал, а не вітамін, він відіграє важливу роль у підтримці серцево-судинної системи, допомагає боротися зі стресом і зменшує м’язову напругу. Навесні рівень магнію може бути зниженим, що впливає на загальне самопочуття.
Щоб забезпечити організм корисними речовинами, варто вживати більше свіжих овочів, фруктів, зелені, горіхів і морепродуктів. Також можна приймати якісні вітамінні комплекси, але перед цим варто проконсультуватися з лікарем.
Дотримуючись збалансованого раціону та приділяючи увагу своєму здоров’ю, можна легко пережити весняний перехідний період та залишатися активними і бадьорими.
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В матеріалі використані такі джерела - Mirror, BBC Health, МОЗ.