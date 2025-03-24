Топ-5 витаминов, которые очень важно принимать в апреле

Апрель - это период межсезонья, когда организм испытывает недостаток полезных веществ после зимы и нуждается в дополнительной поддержке. Ослабленный иммунитет, сезонная усталость и изменения в природе могут негативно сказаться на здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам рассмотреть витамины, которые помогут сохранить энергию, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.
Витамин D
После долгой зимы уровень этого витамина в организме значительно снижается из-за недостаточного количества солнечного света. Он необходим для поддержания здоровья костей, иммунной системы и нормального функционирования нервной системы.
Витамин C
Весенние простуды и аллергии могут подкашивать здоровье, поэтому витамин C поможет укрепить иммунитет, поддержать энергетический баланс и повысить устойчивость организма к вирусам и бактериям.
Витамины группы B
Они способствуют уменьшению усталости, поддерживают нервную систему и улучшают работу мозга. Особенно полезны для тех, кто испытывает весеннюю апатию и снижение концентрации внимания.
Витамин A
Помогает сохранить здоровье кожи, улучшает зрение и способствует заживлению слизистых оболочек. Весной, когда кожа особенно уязвима к изменениям погоды, этот витамин становится незаменимым.
Магний
Хотя это минерал, а не витамин, он играет важную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы, помогает бороться со стрессом и уменьшает мышечное напряжение. Весной уровень магния может быть снижен, что влияет на общее самочувствие.
Чтобы обеспечить организм полезными веществами, стоит употреблять больше свежих овощей, фруктов, зелени, орехов и морепродуктов. Также можно принимать качественные витаминные комплексы, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.
Придерживаясь сбалансированного рациона и уделяя внимание своему здоровью, можно легко пережить весенний переходный период и оставаться активными и бодрыми.
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В материале использованы такие источники - Mirror, BBC Health, МОЗ.