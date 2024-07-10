Топ-5 тварин, укусу яких ви точно не бажаєте

Домашні коти

Собака може кинутися на людину, тому більшість людей насторожі, коли перетинаються з агресивним. З іншого боку, коти не здаються великою загрозою, якщо це не великий різновид кішок. Домашні кішки маленькі, і їхні кігті становлять більшу загрозу, ніж могутні, але крихітні щелепи.

Коли домашній кіт кусає вас, він не завдасть великої шкоди. Їхні гострі зуби хоч і неприємно входять у шкіру, але в більшості випадків ви залишитеся тільки з раною. Справжня проблема, що виникає від укусу кішки, - це бактерії, що знаходяться у її роті.

У слині будь-якої тварини живуть бактерії, і кішки не є винятком. Їхні укуси майже завжди викликають інфекцію у людей, причому за статистикою до 80% випадків дійсно до цього призводять. Одне з таких захворювань провокує протобактерія під назвою Bartonella hensealae. Якщо вона потрапить у кров, ви з великою ймовірністю заразитеся хворобою котячих подряпин.

Щорічно в США реєструється в середньому близько 22 000 випадків захворювання, і майже завжди вони походять від кошенят. Коти також є носіями Pasteurella multocida, яка може стати небезпечною, якщо її не лікувати.

Кіт свійський (фото: Вікіпедія)

Бразильські мандрівні павуки

Оскільки арахнофобія дуже поширена, більшість людей уникають павуків. Зазвичай павуки лякаються людини, але можуть укусити, якщо відчують загрозу. Більшість укусів павуків болючі, як і укуси інших комах, але це не обов'язкове правило.

Найнебезпечніший укус павука у світі належить бразильському мандрівному павуку. Ці агресивні та дуже отруйні павуки живуть у Бразилії та інших частинах Центральної та Південної Америки. Якщо вони відчують загрозу, то можуть вкусити і застосувати частково або повністю свою отруту.

Незалежно від кількості отрути, укус бразильського мандрівного павука надзвичайно болючий. Його ікла глибоко впиваються в плоть, викликаючи сильний пекучий біль у місці укусу. Потім можуть з'явитися пітливість і мурашки по шкірі. Через 30 хвилин можливі зміни артеріального тиску, нудота, спазми в животі, гіпотермія, погіршення зору та симптоми, подібні до шоку.

Мандрівні павуки (фото: Вікіпедія)

Монстри Гіла

Монстри Гіла є єдиними отруйними ящірками, знайденими в Сполучених Штатах, хоча їх можна зустріти навіть на півдні, до Сонори в Мексиці. Зазвичай ці тварини повільні і неживі, тому вірогідність їхнього невелика.

Монстри Гіла мають відносно довге тіло, що може досягати 36 сантиметрів у довжину, з хвостом, який становить близько 20% їхньої загальної довжини. У них велика голова з маленькими очима і міцною мордою. Гіли полюють на дрібних ссавців, птахів, змій, комах і їдять будь-яку падаль, яку знаходять.

Вони виробляють отруту в залозах на кінці нижньої щелепи, яка потрапляє в жертву при укусі. Гіла активно жує жертву, щоб отрута точно потрапила до її організму. Важливо пам'ятати, що вони не просто кусаються, а активно пережовують тіло жертви своїми довгими зубами.

Гелодерма аризонська, жилатьє (фото: Вікіпедія)

Мурахи-кулі

У тропічних лісах Центральної та Південної Америки зустрічається вид мурах, відомий як мураха-куля. Це невелика комаха, яка досягає розмірів до 30 міліметрів у довжину, що робить їх одним з найбільших видів мурах.

Мурашки-кулі рідко контактують з людьми, але якщо така зустріч трапилася, ви, швидше за все, будете укушені. Укус мурашки-кулі відомий тим, що він має індекс болю за рівнем Шмідта 4.0+. За словами Шмідта, біль від укусу мурахи-кулі сильний і інтенсивний. Він порівнює це зі станом, коли ходиш по гарячому вугіллі зі цвяхом, що встромився в п'яту.

Ви відчуєте інтенсивний біль у місці укусу, який нагадуватиме "хвилі пекучого, пульсуючого, всепоглинаючого болю, який не вщухає до 24 годин". На щастя, укус кулі не вб'є вас (якщо у вас немає алергії). Однак, ви, швидше за все, забажаєте померти, щоб не відчувати такого рівня болю.

Мурахи-кулі (фото: Вікіпедія)

Мавпи

Мавпи становлять проблему у густонаселених районах, таких як Бразилія, Індія та Індонезія, тому кількість людей, які можуть стати жертвами їх укусів, більша, ніж може здатися.

Для своїх розмірів мавпи досить сильні, тому краще уникати їхньої атаки. Їх основний засіб нападу - це укус, і більшість видів мають потужні щелепи з гострими зубами. Укус мавпи може призвести до сильних пошкоджень, але найбільша загроза полягає в бактеріях і вірусах, які можуть потрапити в рану.

Як і інші ссавці, мавпи можуть переносити і передавати сказ, яке є смертельним у 100% випадків за відсутності лікування. Симптоми включають галюцинацію та частковий параліч. Однак це не найбільша загроза, оскільки сказ піддається лікуванню.

Мавпи також можуть передавати мавпячий герпес через укус, а це, своєю чергою, може призвести до енцефаломієліту - запалення головного мозку. Це захворювання супроводжується паралічем, втратою зору та блювотою, що становить серйозну загрозу для здоров'я. Якщо вас коли-небудь вкусить мавпа, негайно звертайтеся за медичною допомогою.

Звичайна мавпа (фото: Вікіпедія)