Топ-5 животных, укуса которых вы точно не хотите

Домашние коты

Собака может броситься на человека, поэтому большинство людей настороже, когда пересекаются с агрессивным. С другой стороны, коты не кажутся большой угрозой, если это не большая разновидность кошек. Домашние кошки маленькие, и их когти представляют большую угрозу, чем могучие, но крохотные челюсти.

Когда домашний кот кусает вас, он не нанесет большого вреда. Их острые зубы хоть и неприятно входят в кожу, но в большинстве случаев вы останетесь только с раной. Настоящая проблема, возникающая от укуса кошки, - это бактерии, находящиеся в ее рту.

В слюне любого животного живут бактерии, и кошки не являются исключением. Их укусы почти всегда вызывают инфекцию у людей, причем по статистике до 80% случаев действительно к этому случаю приводят. Одно из таких заболеваний провоцирует протобактерия под названием Bartonella hensealae. Если она попадет в кровь, вы с большой вероятностью заразитесь болезнью кошачьих царапин.

Ежегодно в США регистрируется в среднем около 22 000 случаев заболевания, и почти всегда они произошли от котят. Кошки также являются носителями Pasteurella multocida, которая может оказаться опасной, если ее не лечить.

Кот домашний (фото: Википедия)

Бразильские странствующие пауки

Поскольку арахнофобия очень распространена, и большинство людей избегают пауков. Обычно пауки пугаются человека, но могут укусить, если почувствуют угрозу. Большинство укусов пауков болезненны, как и укусы других насекомых, но это не обязательное правило.

Самый опасный укус паука в мире принадлежит бразильскому странствующему пауку. Эти агрессивные и очень ядовитые пауки живут в Бразилии и других частях Центральной и Южной Америки. Если они ощутят угрозу, то могут укусить и применить частично или полностью свой яд.

Независимо от количества яда, укус бразильского странствующего паука очень болезненный. Его клыки глубоко впиваются в плоть, вызывая сильную жгучую боль в месте укуса. Затем могут появиться потливость и муравьи по коже. Через 30 минут возможны изменения артериального давления, тошнота, спазмы в животе, гипотермия, ухудшение зрения и симптомы, подобные шоку.

Странствующие пауки (фото: Википедия)

Монстры Гила

Монстры Гила являются единственными ядовитыми ящерицами, найденными в Соединенных Штатах, хотя их можно встретить даже на юге, до Соноры в Мексике. Обычно эти животные медленные и безжизненные, поэтому вероятность их укуса невелика.

Монстры Гила имеют относительно длинное тело, которое может достигать 36 сантиметров в длину с хвостом, который составляет около 20% их общей длины. У них большая голова с маленькими глазами и крепкой мордой. Гилы охотятся на мелких млекопитающих, птиц, змей, насекомых и едят любую падаль, которую находят.

Они производят яд в железах на конце нижней челюсти, который попадает в жертву при укусе. Гила активно жует жертву, чтобы яд точно попал в ее организм. Важно помнить, что они не просто кусаются, а активно пережевывают тело жертвы своими длинными острыми зубами.

Гелодерма аризонська, жилатьє (фото: Википедия)

Муравьи-пули

В тропических лесах Центральной и Южной Америки встречается вид муравьев, известный как муравей-пуля. Это небольшое насекомое, которое достигает размеров до 30 миллиметров в длину, что делает их одним из самых больших видов муравьев.

Муравьи-пули редко контактируют с людьми, но если такая встреча случилась, вы, скорее всего, будете укушены. Укус муравья-пули известен тем, что он имеет индекс боли по уровню Шмидта 4.0+. По словам Шмидта, боль от укуса муравья-пули сильная и интенсивная. Он сравнивает это с состоянием, когда ходишь по горячим углям с гвоздем, вонзившимся в пятку.

Вы почувствуете интенсивную боль в месте укуса, которая будет напоминать "волны жгучей, пульсирующей, всепоглощающей боли, которая не утихает до 24 часов". К счастью, укус пули не убьет вас (если у вас нет аллергии). Однако, вы, скорее всего, пожелаете умереть, чтобы не испытывать такой уровень боли.

Муравьи-пули (фото: Википедия)

Обезьяны

Обезьяны представляют проблему в густонаселенных районах, таких как Бразилия, Индия и Индонезия, поэтому количество людей, которые могут стать жертвами их укусов, больше, чем может показаться.

Для своих размеров обезьяны достаточно сильны, поэтому лучше избегать их атаки. Их основное средство нападения - это укус, и большинство видов имеют мощные челюсти с острыми зубами. Укус обезьяны может привести к сильным повреждениям, но самая большая угроза заключается в бактериях и вирусах, которые могут попасть в рану.

Как и другие млекопитающие, обезьяны могут переносить и передавать бешенство, которое является смертельным в 100% случаев при отсутствии лечения. Симптомы включают галлюцинацию и частичный паралич. Однако это не самая большая угроза, поскольку бешенство поддается лечению.

Обезьяны также могут передавать обезьяний герпес через укус, а это, в свою очередь, может привести к энцефаломиелиту - воспалению головного мозга. Это заболевание сопровождается параличом, потерей зрения и рвотой, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Если вас когда-нибудь укусит обезьяна, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Обычная обезьяна (фото: Википедия)