Топ-5 тварин, які насправді не такі страшні, як здаються

Скорпіони

Скорпіони - це дивні істоти з інопланетним виглядом, великими клешнями та хвостом з отруйним жалом. У багатьох людей, особливо в тепліших регіонах, вони викликають страх лише при думці про зустріч з цими тваринами. Хоча деякі види дійсно можуть бути небезпечними, більшість із них не становлять загрози.

У світі налічується близько 1500 видів скорпіонів, і лише 20-25 з них вважаються медично небезпечними. Багато скорпіонів мають болісне жало, але, якщо ви не живете в місцях з особливо небезпечними видами, укус скорпіона не повинен бути гіршим, ніж укус бджоли.

Звичайно, краще уникати укусів, але страх перед зустріччю зі скорпіоном, якщо ви не зіштовхуєтеся з небезпечними видами, може бути зайвим. Скорпіони, як правило, не є агресивними, і більшість з них намагаються уникати контакту з людьми.

Піраньї

Піраньї - це риби, які часто зображуються в попкультурі як хижаки, здатні нападати на великі тварини чи навіть людей, розриваючи їх на частини за секунди. Проте реальність зовсім інша: ці риби, як правило, не становлять загрози для людей, навіть навпаки, виявляють повну байдужість до нас.

Дослідження показали, що навіть у водах, які кишать піраньями, люди можуть безпечно плавати. Вчені перевіряли це, заходячи у воду в купальних костюмах, і піраньї їх ігнорували. Натомість коли в воду опускали шматок м’яса, риби охоче його поїдали.

Хоча трапляються випадки нападів піраній, багато людей плавають поруч без жодних проблем. Насправді піраньї знаходяться досить низько в харчовому ланцюзі та пересуваються групами не для нападу, а для захисту.

Таргани

Таргани - це істоти, які викликають у багатьох людей жах і огиду. Відомі як шкідники, вони часто стають справжнім кошмаром для нових власників квартир і неприємним сюрпризом у ресторанах. Вони справедливо заслужили негативну репутацію, але багато хто не знає, що їхня витривалість може бути перебільшеною.

Попри популярні міфи, таргани не здатні пережити ядерний вибух, і їхнє життя не триває десятиліттями, як вважається. Хоча ці комахи справді витривалі, їхній час життя значно менший, ніж уявляється багатьом людям.

Тарантули

Тарантули - це великі, волохаті павуки, які часто вважаються справжніми монстрами у світі тварин. Гігантський птахоїд, один із найбільших представників, має найбільшу масу і довжину тіла серед павуків, хоча за розмахом ніг поступається деяким іншим видам. Проте насправді ці створіння не такі страшні, як можуть здаватися.

Багато видів тарантулів, особливо з Америки, відомі своєю слухняністю і популярні серед любителів домашніх тварин. Вони часто називаються "ніжними гігантами" завдяки своїй миролюбній натурі. Хоча укус тарантула може бути болючим, не зареєстровано жодного випадку смерті людини внаслідок їх укусів.

Павуки

Павуки, як група тварин, часто викликають страх і непорозуміння. Вони є одними з найпоширеніших фобій у світі, і навіть найменші їх представники можуть лякати мільйони людей своїм простим існуванням. Попри свою репутацію, павуки насправді є захопливими істотами і приносять більше користі, ніж шкоди.

З майже 50 000 визнаних видів павуків лише близько 25-30 вважаються небезпечними для людей. Більшість з них воліють втекти, ніж атакувати. Наприклад, павуки "чорна вдова", відомі своєю отруйністю, рідко призводять до смерті, зазвичай вражаючи лише хворих або літніх людей. Навіть тоді, коли павуки кусають, це частіше за все самооборона.