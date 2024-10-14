Топ-5 стильних варіантів верхнього одягу на жовтень

Жовтень - це місяць, коли погода стає прохолоднішою, але до справжніх зимових холодів ще далеко. Це ідеальний час, щоб урізноманітнити свій гардероб стильними та зручними варіантами верхнього одягу. Від трендових пальт до легких курток - ці моделі допоможуть залишатися в теплі, не жертвуючи стилем.

У нашій добірці на РБК-Україна (проект Styler) ви знайдете 5 найактуальніших рішень для цього сезону.

Пальто

Хоча сезон тренчів іноді проходить повз нас через різкі перепади температур, пальто залишається нашим вірним супутником у будь-яке міжсезоння. Це пов'язано з його здатністю зберігати тепло, що робить пальто незамінним елементом базового осіннього гардероба.

Пальто на осінь 2024 (фото: instagram.com/ainsains.ua)

Напівпальто

Для тих, хто не любить носити важкий верхній одяг, легке напівпальто або напівплащ стане чудовим вибором. Це ідеальний компроміс: воно забезпечує тепло, але не перевантажує образ, особливо якщо вибрати мінімалістичний варіант у класичному молочному, сірому або чорному кольорі.

Напівпальто (фото: instagram.com/zakhvat.studio)

Шкіряний бомбер

Бомбер - один з найбільш універсальних варіантів верхнього одягу на осінь. Він відмінно адаптується під різноманітні стилі, від спортивного до офісного. Крім того, в ньому дуже комфортно, що особливо приємно в похмуру погоду.

Шкіряний бомбер (фото: instagram.com/prosto.buyer​​​​​​​)

Коричневий плащ

Цього сезону модниці, втомлені від класичних бежевих тренчів, активно вибирають коричневі плащі. Чесно кажучи, нам ця ідея дуже подобається, адже ми всі трохи втомилися від одноманітного чорно-біло-бежевого верхнього одягу.

Коричневий плащ (фото: instagram.com/dresscode_shoowroom​​​​​​​)

Шкіряна куртка

Модні тенденції змінюються щороку, але класична шкіряна куртка залишається актуальною. Цього сезону акцент зроблено на оверсайз-косухи з акуратним коміром, без зайвих металевих елементів, таких як шипи, заклепки або стрази.

Шкіряна куртка на осінь 2024 (фото: instagram.com/bbrands_wear)