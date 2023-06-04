Модні стрижки 2023: яку вибрати, щоб виглядати стильно та молодо (фото)

Внутрішні зміни жінкам часто хочеться підкреслити зовнішнім виглядом. Хтось купує нові речі, а інші приймають питання більш радикально, змінюючи зачіску. До того ж деякі прості зачіски допоможуть виглядати молодшими.
Про це повідомляє SantePlus.
До того ж чубчик може змінити форму обличчя, надати об’єму волоссю і зробити образ більш жіночним. Завдяки цьому модні стрижки 2023 року з чубчиком на середнє волосся входять в топ найпопулярніших серед жінок різного віку.
Назва стрижки "shaggy" у перекладі звучить як "кудлатий". Недбала зачіска з плавними шарами надасть легкості та об’ємності довгому та середньому волоссю.
Шеггі варіативна і може бути на різну довжину волосся, з чубчиком або без, асиметричною та рівною. Вона легко підлаштовується під будь-який тип та довжину волосся.
Така стрижка стрімко набирає популярності серед кучерявих модниць.
Стрижка шеггі (santeplusmag)
Гладке і пряме волосся завжди буде приковувати погляди оточуючих людей. Рівний зріз виглядає чудово на доглянутих та здорових довгих пасмах. Стрижки з прямим зрізом додадуть об’єму та густоти шевелюрі.
Структурні стрижки вливаються у модний світ уже багато сезонів. Стрижка "драбинка" може бути різною: від зовсім невеликих переходів та до аж різкіших і драматичніших, які підкреслять індивідуальність.
Стрижка каре давно завоювала серця дівчат і свою актуальність навряд чи втратить.Така стрижка відома вже десятки років. Змінюються лише її різновиди, фарбування та способи укладання.
Модне каре дійсно може преобразити будь-яку жінку, надавши її образу елегантність, грайливість, стиль та навіть омолодити.
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