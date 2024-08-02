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Топ-5 рудоволосих красунь та красенів українського шоу-бізнесу

Світлана Тарабарова і Надія Хільська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ці вогненно-руді красуні та красені привернули увагу не тільки своїми талантами, а й яскравим кольором волосся.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Світлана Тарабарова

Візитівкою зірки стали не тільки її мотивуючи пісні, а також яскравий колір волосся - кислотно-рудий. 

Цікаво, що натуральний колір Тарабарової - світлий. В юності співачка була блондинкою.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Вікторія Булітко

Зірка "Дизель-шоу" часто експерементує з кольором волосся. Сьогодні у неї він вогняно-рудий.

Лише зрідка акторка фарбує його в блонд або попелясті відтінки, але потім знову повертається до свого улюбленого рудого кольору.

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Надія Хільська

Акторка Надія Хільська зізнається, що це зараз вона чує велику кількість компліментів про колір її пасм.

Знаменитість вважає, що це моральна компенсація за її нещасне дитинство. Її обзивали навіть не "рудою", а "іржавою"... 

"Але зате зараз я, безумовно, щаслива! До того ж, економлю на фарбі для волосся", - ділилася артистка.

Надія Хільська (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Олександр Рудинський

Актор Олександр Рудинський зізнавався, що у школі йому не дуже подобалося те, що він рудий. Тому що, коли вони робили з хлопцями якусь шкоду, то відповідав завжди він, так як його неможливо було не помітити.

Але з часом артисту почали говорити: "Рідний, це ж твоя особливість!", і він зрозумів, що це так і є. І в акторській професії і правда "вигідно" мати таке волосся.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Геля Зозуля

Ця руда бестія завдяки приємному голосу і яскравій зовнішності змогла привернути увагу безлічі шанувальників.

Геля Зозуля (фото: instagram.com/gelya_zozulya)

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