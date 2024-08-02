Топ-5 рыжеволосых красавиц и красавцев украинского шоу-бизнеса

Светлана Тарабарова

Визитной карточкой звезды стали не только ее мотивирующие песни, а также яркий цвет волос - кислотно-рыжий.

Интересно, что натуральный цвет Тарабаровой - светлый. В юности певица была блондинкой.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Виктория Булитко

Звезда "Дизель-шоу" часто экспериментирует с цветом волос. Сегодня у нее он огненно-рыжий.

Лишь изредка актриса окрашивает его в блонд или пепельные оттенки, но затем снова возвращается к своему любимому рыжему цвету.

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Надежда Хильская

Актриса Надежда Хильская признается, что это сейчас она слышит множество комплиментов о цвете ее волос.

Знаменитость считает, что это моральная компенсация за ее несчастное детство. Ее обзывали даже не "рыжей", а "ржавой"...

"Но зато сейчас я, безусловно, счастлива! К тому же экономлю на краске для волос", - делилась артистка.

Надежда Хильская (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Александр Рудинский

Актер Александр Рудинский признавался, что в школе ему не очень нравилось то, что он рыжий. Потому что, когда они делали с ребятами какую-то пакость, то отвечал всегда он, так как его невозможно было не заметить.

Но со временем артисту начали говорить: "Родной, это же твоя особенность!", и он понял, что это так и есть. И в актерской профессии и правда "выгодно" иметь такие волосы.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Геля Зозуля

Эта рыжая бестия благодаря приятному голосу и яркой внешности смогла привлечь внимание множества поклонников.

Геля Зозуля (фото: instagram.com/gelya_zozulya)