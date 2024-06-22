Топ-5 рыжих собак: игривые лисички

Большинство собак, похожих на лис, как правило, умны и активны. Обычно это породы, выведенные для холодной погоды, с пушистой шерстью, яркими ушами и заостренными мордами.

Сиба-ину

Высота: 35-45 см

Вес: 7-10 кг

Продолжительность жизни: 13-16 лет.

Сиба-ину - японская порода шпицев, первоначально выведенная для охоты.

Этих умных, независимых собак сложно дрессировать, и иногда у них могут развиваться ревность к хозяину и агрессия. Но в целом это ласковые и преданные собаки.

Могут опасаться незнакомцев и им нужно много умственной стимуляции, чтобы оставаться счастливыми.

Как выглядит сиба-ину (фото: Википедия)

Акита

Высота: 60-75 см

Вес: 30-60 кг

Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Акита, которую часто называют "тихим охотником", является самой большой породой японских шпицев.

Это тихие, темпераментные собаки, которых трудно дрессировать. При этом они очень умны и долгое время служили сторожевыми и охотничьими собаками.

Акита - энергичная порода, требующая ежедневных интенсивных физических упражнений. Хотя эти собаки не любят незнакомцев, они очень ласковые со своей семьей.

Как выглядит собака породы акита (фото: freepik.com)

Вельш-корги пемброк

Высота: 25-30 см

Вес: 10-15 кг

Продолжительность жизни: 12-13 лет.

Низко посаженное тело, стоячие уши и рыжий окрас шерсти делают вельш-корги похожими на лисиц. За исключением того, что у них очень короткие ноги.

Они преданы, очень умны и ласковы, что делает их отличными компаньонами. Со всем тем, им необходима учеба и социализация, особенно если они живут с детьми, ведь корги могут кусаться.

Вельш-корги на прогулке (фото: freepik.com)

Исландская овчарка

Высота: 42-47 см

Вес: 11-14 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Хотя исландская овчарка не очень известна, это одна из старейших пород собак. Эксперты считают, что викинги отвезли в Исландию шпицев и они стали предшественниками исландской овчарки.

Это очень преданная, ласковая и умная собака, у которой почти всегда радостное и настороженное выражение лисьей морды.

Сначала этих собак разводили для выпаса овец, но сегодня они служат в основном семейными компаньонами благодаря своему хорошему характеру и способности очень хорошо ладить с детьми, другими собаками и даже кошками.

Однако они могут быть достаточно шумными, и им нужно много внимания и упражнений, чтобы чувствовать себя хорошо.

Как выглядит исландская овчарка (фото: Википедия)

Корейская собака Джиндо

Высота: 45-55 см

Вес: 15-25 кг

Продолжительность жизни: около 14 лет.

Корейский джиндо - редкая порода шпицев. Эти собаки - защитники и охранники, они умные и энергичные.

Порода возникла на острове Джиндо, расположенном у побережья Южной Кореи. Острая мордашка и треугольные уши делают их похожими на лисиц независимо от окраски.

Как выглядит корейский джиндо (фото: Википедия)