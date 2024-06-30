Топ-5 невероятно крутых насекомых, которые способны испугать своими способностями

Насекомые всегда удивляли человечество своим невероятным разнообразием и уникальными способностями. От ловких стрекоз, которые могут летать в любую сторону к муравьям, способным переносить грузы, в несколько раз тяжелее собственного веса, - мир насекомых поражает своими возможностями.

Черный муравей-бульдог

Черный муравей-бульдог, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый смертоносный муравей в мире, кусается и жалит одновременно.

Известно, что он приводит к смерти людей, а причиной может стать анафилактический шок после укуса. Среди трех зарегистрированных смертельных случаев в Австралии смерть наступила в течение пятнадцати минут после начала нападения.

Муравей-бульдог кусается быстро и многократно и не боится ни людей, ни чего-либо другого. Эти крупные муравьи по существу являются осами без крыльев, поэтому они ведут себя иначе, чем другие виды муравьев.

Муравьи-бульдоги, также известные как муравьи-быки, агрессивные, не прокладывают тропинки запахами и живут сравнительно небольшими колониями. Раньше они встречались во всем мире, но сейчас сохранились только в Австралии.

Смертоносный муравей-бульдог (фото: Википедия)

Жук-геркулес

Жук-геркулес - одно из сильнейших существ на земле. Они могут поднимать и переносить вес своего тела в 850 раз больше, что эквивалентно человеку, несущему семь слонов.

Самцы этого большого вида жуков имеют очень характерную внешность благодаря массивным рогам на голове, которые выглядят как набор плоскогубцев и используются для борьбы с другими самцами, чтобы произвести впечатление на самок.

Бой заканчивается, когда один из бойцов оказывается на спине и не может перевернуться. Самки остаются с выжившим в этих столкновениях, независимо от размера его рогов.

Самый сильный жук-геркулес (фото: Википедия)

Стрекоза зеленая обыкновенная

Благодаря независимому управлению крылом, что дает им возможность летать вперед, назад и в сторону, а также зависать и возвращаться на 90 градусов за пару взмахов крыла, стрекозы делают самые совершенные современные самолеты примитивными.

Они тоже очень быстры. Титул чемпиона мира на скорость достается обыкновенной североамериканской зеленой стрекозе, которая распространена по всей Северной Америке.

Это насекомое имеет несколько холодных контрастных синих и зеленых оттенков на своем теле, а также черное пятно внутри желто-синего кольца на лбу, которое называется меткой "яблочко".

В холодную погоду они меняют цвет своего тела на более темные оттенки, чтобы поглощать больше солнечного света. С телом 76 мм и размахом крыльев 80 мм стрекоза разгоняется до 85 километров в час.

Невероятные возможности стрекозы (фото: Википедия)

Божья коровка

Жуки-солнышки, или божьи коровки, могут выглядеть красиво, и они относительно безвредны, но это зараженные болезнями каннибалы, которые могут съесть до 5000 насекомых в течение своей жизни, включая своих братьев и сестер.

Божьи коровки-арлекины являются главными нарушителями, а многие другие виды прибегают к поеданию членов своей семьи только тогда, когда остаются низкие запасы пищи.

Статья Университета Райса придает этим насекомым характеристики "инвазивные" и "сумасшедшие", при этом автор отмечает, что эти жуки также издают неприятный запах, когда вы их беспокоите.

Наверное, нет лучшего примера волка в овечьей шкуре в животном мире, чем божья коровка.

Божья коровка-арлекин, типичный вариант окраски (фото: Википедия)

Муравей Дракула

Ловкий и психотический муравей Дракула, который двигается со скоростью 90 метров в секунду, является самым быстрым животным в мире. По данным National Geographic, их укус является самым быстрым движением животных за всю историю наблюдений.

Укус похож на то, как мы щелкаем пальцами, при этом накопленная энергия производит звук в случае наших пальцев и разрушительно быстрый укус в случае этих муравьев. И скорость, и сила укуса ошеломляет добычу муравья.

А королевы даже сосут кровь собственных детенышей, потому что муравьи-дракулы не заинтересованы быть на службе у ее Величества и не делятся отрыгнутой пищей в колонии.

Удивительно быстрый муравей Дракула (фото: Википедия)