Топ-5 найстійкіших парфумів для жінок, які тримаються більше 8 годин

5 найстійкіших парфумів для жінок

1. Chloe Eau De Parfum Intense

Це чарівний королівський аромат, створений для холодної пори року. Він втілює жіночу витонченість і тонке відчуття стилю, складаючись з ніжних нот троянди, які формують справжній зимовий сад.

Квіткові акорди троянди гармонійно поєднуються з нотами червоного перцю, сандалового дерева та тонкого. Цей аромат ідеально підходить для вечірнього використання в зимовий період, призначений для жінок, які цінують елегантність і жіночність.

Стійкість аромату дуже висока - він може залишатися на шкірі до 8 годин.

Шлейф помірний: він не надто насичений, але все ж залишається помітним.

2. Kenzo Jungle L'Elephant

Неперевершена парфумована вода Kenzo Jungle L'Elephant - це досконале поєднання унікальних ароматів. Уявіть собі, як гаряче сонце прогріває східний пісок, легкий вітерець пестить ваше волосся, а в повітрі витає аромат приторно-солодкої ванілі та запашних прянощів, створюючи відчуття блаженства, розслаблення і спокою.

Цей прекрасний аромат належить до групи східних, пряних запахів.

Унікальність композиції полягає в поєднанні соковитого мандарина, запашної гвоздики, терпкого кардамону, дурманного кмину, геліотропа, що нагадує солодку ваніль, грайливого манго, іланг-ілангу та лакричника з легким відтінком амбри.

3. Sisley Eau du Soir

Шляхетний аромат парфумованої води Eau du Soir, який знаходиться у золотисто-матовій елегантній пляшечці, вже багато років зачаровує серця жінок. Цей класичний аромат, створений парфумерами відомого французького бренда Sisley у далекому 1990 році, досі залишається лідером серед шипрових, витончено-жіночих композицій. Яскрава та соковита Eau du Soir розкривається квітковими акордами, обрамленими вабливими східними нотами.

Початкову ноту аромату задає яскравий акцент цитрусових, зокрема мандарина та грейпфрута, приправлених легкими відтінками ялівцю та таємничої гвоздики. З часом аромат розкриває свою загадкову свіжість, в якій відчуваються нотки троянди, ніжного єгипетського жасмину та конвалії.

4. Guerlain Shalimar

Це пристрасна, дуже стійка і чуттєва парфумована вода, яка закликає жінок не приховувати своїх почуттів і бажань, а відкрито їх виражати. Аромат поєднує солодкість східних нот із насиченістю квіткових акордів. Його магічне сяйво чудово підкреслить образ як енергійної дівчини, так і цілеспрямованої бізнес-леді.

Глибина цієї вишуканої композиції розкривається поступово. Вона починається з бадьорих нот бергамоту, іскристих цитрусів і ніжного кедру. Після цього звучать чарівні акорди троянди та витонченого жасмину, які переходять у гармонійне поєднання ірису, ветиверу та пачулів.

5. La Prairie Silver Rain

Це аромат, який втілює розкіш і ексклюзивність. Бренд, що набув майже міфічного статусу, може пишатися успіхом не тільки своєї вишуканої косметики, але й парфумерії. Неймовірно стійкий та насичений!

Флакон аромату La Prairie Silver Rain нагадує сріблясту краплю дощу. Композиція цього аромату поєднує ноти квітів, деревини та бальзамів, які також присутні в кремі для тіла та ароматизованій свічці.

Шлейф La Prairie Silver Rain відкривається захопливими екстрактами, перетворюючи кожен вдих на ароматну подорож. Пелюстки марокканської червоної троянди поєднуються із китайською зірчастою магнолією, тропічним агаром і нічним індійським жасмином, створюючи неймовірно чуттєву алхімію.