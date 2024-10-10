Топ-5 самых стойких духов для женщин, которые держатся более 8 часов

5 самых стойких духов для женщин

1. Chloe Eau De Parfum Intense

Это волшебный королевский аромат, созданный для холодного времени года. Он олицетворяет женское изящество и тонкое чувство стиля, состоя из нежных нот розы, формирующих настоящий зимний сад.

Цветочные аккорды роз гармонично сочетаются с нотами красного перца, сандалового дерева и тонкого. Этот аромат идеально подходит для вечернего использования в зимний период, предназначен для женщин, которые ценят элегантность и женственность. Стойкость аромата очень высока - он может оставаться на коже до 8 часов.

Шлейф умеренный: он не слишком насыщен, но все же остается броским.

2. Kenzo Jungle L'Elephant

Непревзойденная парфюмированная вода Kenzo Jungle L'Elephant – это совершенное сочетание уникальных ароматов. Представьте себе, как горячее солнце прогревает восточный песок, легкий ветерок ласкает ваши волосы, а в воздухе витает аромат приторно-сладкой ванили и душистых пряностей, создавая ощущение блаженства, расслабления и покоя. Этот прекрасный аромат относится к группе восточных пряных запахов.

Уникальность композиции заключается в сочетании сочного мандарина, душистой гвоздики, терпкого кардамона, дурманного тмина, гелиотропа, напоминающего сладкую ваниль, игривого манго, иланг-иланга и лакричника с легким оттенком амбры.

3. Sisley Eau du Soir

Благородный аромат парфюмированной воды Eau du Soir, находящийся в золотисто-матовой элегантной бутылочке, уже много лет очаровывает сердца женщин. Этот классический аромат, созданный парфюмерами известного французского бренда Sisley в далеком 1990 году, остается лидером среди шипровых, изящно-женских композиций. Яркая и сочная Eau du Soir раскрывается цветочными аккордами, обрамленными манящими восточными нотами.

Первоначальную ноту аромата задает яркий акцент цитрусовых, в частности мандарина и грейпфрута, приправленных легкими оттенками можжевельника и таинственной гвоздики. Со временем аромат раскрывает свою загадочную свежесть, в которой ощущаются нотки розы, нежного египетского жасмина и ландыша.

4. Guerlain Shalimar

Это страстная, очень стойкая и чувственная парфюмированная вода, призывающая женщин не скрывать своих чувств и желаний, а открыто их выражать. Аромат совмещает сладость восточных нот с насыщенностью цветочных аккордов. Его магическое сияние прекрасно подчеркнет образ как энергичной девушки, так и целеустремленной бизнес-леди.

Глубина этой изысканной композиции раскрывается постепенно. Она начинается с бодрых нот бергамота, искрящихся цитрусов и нежного кедра. После этого звучат волшебные аккорды розы и изящного жасмина, переходящие в гармоничное сочетание ириса, ветивера и пачулов.

5. La Prairie Silver Rain

Это аромат, который олицетворяет роскошь и эксклюзивность. Бренд, получивший почти мифический статус, может гордиться успехом не только своей изысканной косметики, но и парфюмерии. Невероятно стойкий и насыщенный!

Флакон аромата La Prairie Silver Rain напоминает серебристую каплю дождя. Композиция этого аромата сочетает в себе ноты цветов, древесины и бальзамов, которые также присутствуют в креме для тела и ароматизированной свече.

Шлейф La Prairie Silver Rain открывается увлекательными экстрактами, превращая каждый вдох в ароматное путешествие. Лепестки марокканской красной розы сочетаются с китайской звездчатой магнолией, тропическим агаром и ночным индийским жасмином, создавая невероятно чувственную алхимию.