Топ-5 найрозумніших тварин у світі

Ворона

Представники сімейства воронових краще, ніж деякі люди, розуміють важливість очікування потрібного кольору світлофора. Ворони, що мешкають у міських районах Японії, були помічені під час збору горіхів з дерев, які потім клали на дорогу, щоб машини, які проїжджали, розкололи шкаралупу. Потім, терпляче дочекавшись зміни кольору світлофора, вони повертаються на вулицю, щоб забрати свою горіхову закуску - приклад винахідливості тварин.

Ворони також продемонстрували здатність створювати інструменти (наприклад, згинати шматок дроту, щоб зробити гачок для захоплення м'яса), визначати людей і тварин, які можуть становити загрозу, та розуміти аналогії. В одному дослідженні навіть порівнювали їхню здатність міркувати з 7-річними дітьми.

Окрім цього, ворони спілкуються на складних, специфічних для популяції діалектах і грають у ігри та розіграші один з одним.

Звичайна ворона (фото: Freepik)

Слон

Перше, що ви помічаєте, коли бачите слона, це його величезний розмір. Але слони - це не просто незграбні гіганти з великими вухами. Насправді слони досить елегантні, культурні, цікаві та мають гарну пам'ять. Настільки, що вони можуть дізнаватися до 30 родичів за запахом їхньої сечі, що виявляється корисним, аби відстежувати один одного.

Відомо, що вони чистять свою їжу та різними способами використовують інструменти, а також можуть навчитися виконувати команди, бувши у неволі. Слони також надзвичайно дбайливі та чуйні до інших членів своєї групи та інших видів, що підтверджує їх високорозвинений інтелект.

Слони мають найбільший мозок серед наземних тварин, який утричі більше за людський - близько 4,7 кілограма. Він містить 257 мільярдів нейронів, що також утричі більше, ніж у середньому людському мозку. Слони можуть впізнавати себе в дзеркалах і показують ознаки скорботи по своїх померлих родичів.

Сім'я слонів (фото: Freepik)

Орангутан

Людиноподібні мавпи вважаються найрозумнішими істотами після людей. Звичайно, люди упереджені в цьому відношенні, але інтелектуальні здібності людиноподібних мавп важко заперечити. Зрештою, у нас понад 96 відсотків однакової ДНК. Орангутанги навіть можуть зважувати витрати та вигоди при обміні товарами, подібно до людей.

Ці мавпи мають сильну культуру та систему спілкування, і багато з них було помічено за використанням інструментів у дикій природі. В одному дослідженні у виготовленні та використанні інструментів дорослі орангутанги показали кращі результати, ніж людські діти.

Ці розумні тварини живуть у великих групах і формують міцні соціальні зв'язки, які можуть бути ключем до їх розвинених когнітивних навичок. Самки залишаються зі своїми дитинчатами протягом багатьох років, навчаючи їх усьому, що їм потрібно для виживання в лісі.

Звичайний орангутан (фото: Вікіпедія)

Дельфін

Дельфіни та косатки є зірками більшості акваріумів, тому що вони розумніші майже за всіх інших істот на планеті.

Це надзвичайно соціальні тварини. Зграї дельфінів можна спостерігати у світових океанах, де вони займаються серфінгом, перегонами, стрибають, кружляють, свистять та іншим чином розважаються. Вони також мають складну "мову", хоча люди тільки почали її розгадувати.

Самки дельфінів залишаються зі своїми дитинчатами протягом кількох років, навчаючи їх усім трюкам, які знають самі. У своєму природному середовищі дельфіни навіть використовують інструменти та можуть вивчити великий набір команд. Фактично ВМС США навчали дельфінів-афалінів знаходити вибухонебезпечні міни під водою.

Мозок дельфіна в 4-5 разів більше, ніж очікується на його розмір тіла. Вони можуть пізнавати себе в дзеркалі, а також розуміти та виконувати інструкції.

Молоді дельфіни (фото: Freepik)

Шимпанзе

Список найрозумніших тварин очолює шимпанзе. Інтелектуальні здібності цієї тварини вражають і давно заворожують людей. Шимпанзе здатні вивчити мову жестів, щоб спілкуватися з людьми, і можуть пам'ятати жест імені людей, яких вони не бачили кілька років. Подібно до деяких інших тварин у цьому списку, шимпанзе також можуть пізнавати себе в дзеркалі та демонструвати знаки турботи та скорботи.

Одна з найдивовижніших особливостей шимпанзе - це здатність використовувати символи для позначення об'єктів і комбінувати їх в послідовності, щоб передати складну ідею.

У дикій природі шимпанзе були помічені за виготовленням копій для полювання, використанням інструментів для розколювання горіхів та видалення термітів з колод. Вони здатні на просунуте розв'язування проблем і знають, коли проходять тест.

Маленький шимпанзе (фото: Freepik)