Топ-5 самых умных животных в мире

Ворона

Представители семейства вороновых лучше, чем некоторые люди, понимают важность ожидания нужного цвета светофора. Вороны, обитающие в городских районах Японии, были замечены во время сбора орехов с деревьев, которые потом клали на дорогу, чтобы проезжающие машины раскололи скорлупу. Затем, терпеливо дождавшись смены цвета светофора, они возвращаются на улицу, чтобы забрать свою ореховую закуску - пример изобретательности животных.

Вороны также продемонстрировали способность создавать инструменты (например, сгибать кусок проволоки, чтобы сделать крючок для захвата мяса), определять людей и животных, которые могут представлять угрозу, и понимать аналогии. В одном исследовании даже сравнивали их способность рассуждать с 7-летними детьми.

Кроме этого, вороны общаются на сложных, специфичных для популяции диалектах и играют в игры и розыгрыши друг с другом.

Обычная ворона (фото: Freepik)

Слон

Первое, что вы замечаете, когда видите слона, это его огромный размер. Но слоны - это не просто неуклюжие гиганты с большими ушами. На самом деле слоны достаточно элегантные, культурные, интересные и обладают хорошей памятью. Настолько, что они могут узнавать до 30 родственников по запаху мочи, что оказывается полезным, чтобы отслеживать друг друга.

Известно, что они чистят свою еду и разными способами используют инструменты, а также могут научиться выполнять команды в неволе. Слоны также очень бережны и отзывчивы к другим членам своей группы и другим видам, что подтверждает их высокоразвитый интеллект.

Слоны имеют самый большой мозг среди наземных животных, который втрое больше человеческого - около 4,7 килограмма. Он содержит 257 миллиардов нейронов, что также втрое больше, чем в среднем человеческом мозге. Слоны могут узнавать себя в зеркалах и показывают признаки скорби по своим умершим родственникам.

Семья слонов (фото: Freepik)

Орангутан

Человекоподобные мартышки считаются самыми умными существами после людей. Конечно, люди предвзяты в этом отношении, но интеллектуальные способности человекообразных обезьян трудно отрицать. В конце концов у нас более 96 процентов одинаковой ДНК. Орангутанги даже могут взвешивать расходы и выгоды при обмене товарами, подобно людям.

Эти обезьяны обладают сильной культурой и системой общения, и многие из них были замечены с использованием инструментов в дикой природе. В одном исследовании по изготовлению и использованию инструментов взрослые орангутанги показали лучшие результаты, чем человеческие дети.

Эти умные животные живут в больших группах и формируют крепкие социальные связи, которые могут являться ключом к их развитым когнитивным навыкам. Самки остаются со своими детенышами на протяжении многих лет, обучая их всему, что им нужно для выживания в лесу.

Обычный орангутан (фото: Википедия)

Дельфин

Дельфины и косатки являются звездами большинства аквариумов, потому что они умнее почти всех других существ на планете.

Это чрезвычайно социальные животные. Стаи дельфинов можно наблюдать в мировых океанах, где они занимаются серфингом, гонками, прыгают, кружат, свистят и иным образом развлекаются. Они также имеют сложный "язык", хотя люди только начали его разгадывать.

Самки дельфинов остаются со своими детенышами в течение нескольких лет, обучая их всем трюкам, которые знают сами. В своей природной среде дельфины даже используют инструменты и могут выучить большой набор команд. Фактически ВМС США учили дельфинов-афалинов находить взрывоопасные мины под водой.

Мозг дельфина в 4-5 раз больше, чем ожидается на его размер тела. Они могут узнавать себя в зеркале, а также понимать и следовать инструкциям.

Молодые дельфины (фото: Freepik)

Шимпанзе

Список самых умных животных возглавляет шимпанзе. Интеллектуальные способности этого животного поражают и давно завораживают людей. Шимпанзе способны выучить язык жестов, чтобы общаться с людьми, и могут помнить жест имени людей, которых они не видели несколько лет. Подобно некоторым другим животным в этом списке, шимпанзе также могут узнавать себя в зеркале и демонстрировать знаки заботы и скорби.

Одна из самых удивительных особенностей шимпанзе - это способность использовать символы для обозначения объектов и комбинировать их в последовательности, чтобы передать сложную идею.

В дикой природе шимпанзе были замечены за изготовлением копий для охоты, использованием инструментов для раскалывания орехов и удаления бревенчатых термитов. Они способны на продвинутое решение проблем и знают, когда проходят тест.

Маленький шимпанзе (фото: Freepik)