Топ-5 найкращих порід собак для новачків: як вибрати першого домашнього улюбленця

Як вибрати ідеальну породу для себе

Щоб знайти найкращу породу собаки, кінологи радять врахувати ваш рівень енергії та уваги. Якщо ви любите активний спосіб життя і шукаєте собаку, з якою можна бігати, ви можете вибрати спортивну та витривалу породу, наприклад, лабрадор-ретрівера.

Якщо ж ви віддаєте перевагу улюбленцю зі спокійним характером, то вам підійдуть породи, які не потребують інтенсивного фізичного навантаження, наприклад, кавалер-кінг-чарльз-спаніель.

Людям, у яких мало часу на догляд за улюбленцем, краще вибирати невибагливі породи собак, наприклад, папільон.

Незалежно від обраної породи, важливо пам'ятати, що всі собаки потребують гарного догляду, дресування та ветеринарної допомоги.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд досить великого розміру, але ці собаки спокійні, готові догодити, лагідні та розумні.

Вони люблять побавитися з дітьми, але також раді провести вечір, відпочиваючи вдома. Також добре адаптуються практично до будь-якої життєвої ситуації та являються однією з найкращих порід сторожових собак. Відрізняються особливою відданістю хазяїнові.

Майте на увазі, що зенненхунди досить сильно линяють, тому їх необхідно регулярно розчісувати.

Бернський зенненхунд (фото: wikipedia)

Бішон Фрізе

Безтурботна маленька собачка, що відмінно підходить для сімей з дітьми або проживання у квартирі. Вони трохи схожі на надувну ватну кульку.

Ця порода - чудовий універсальний компаньйон. Бішони відносно легко піддаються дресуванню, добре адаптуються до будь-якого способу життя і не потребують великих фізичних навантажень, щоб бути щасливими та здоровими.

Але варто зауважити, що кучеряву шерсть такого собаки треба регулярно підстригати та ретельно розчісувати. Тому вам доведеться виділяти час і гроші на регулярні відвідування грумера.

Бішон Фрізе (фото: wikipedia)

Боксер

Якщо ви шукаєте енергійного собаку середнього розміру, варто звернути увагу на грайливого боксера.

Ця порода потребує великої активності та обов'язкового дресування. Незважаючи на те, що молоді боксери часто мають надлишок енергії, вони досить уважні та швидко навчаються під час тренувань.

Турботливі за своєю природою, боксери відрізняються тісним зв'язком зі своїм хазяїном, добре ладнають з дітьми та завжди готові стати на захист сім'ї. Приємний бонус: догляд за боксером не потребує особливого догляду.

Боксер (фото: wikipedia)

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Це милий, ласкавий улюбленець, що в будь-якому віці лишається схожою на цуценя. Кавалери можуть підлаштуватися як до спокійного, так і до активного стилю життя і, як правило, добре ладнають з дітьми різного віку.

Ця порода має маленький розмір і елегантний зовнішній вигляд, а також спокійний характер. У дорослому віці має тихий та спокійний темперамент. Для підтримки здоров'я такого улюбленця зазвичай досить середньої активності та базових вправ.

Мають безліч переваг перед іншими породами, бо дуже розумні та швидко вчаться, і навіть при середній довжині шерсті, за ними не потрібний складний догляд. Головне регулярно чистити їх зуби, оскільки кавалери часто мають проблеми з утворенням нальоту і здоров'ям ясен.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль (фото: wikipedia)

Золотистий ретривер

Вони вважаються ідеальними собаками для сімей з дітьми, оскільки мають спокійний, терплячий характер і завжди прагнуть радувати господарів. Мають розвинений інтелект і легко пристосовуються до життя в будь-якому будинку. Собаки цієї породи середнього розміру, відрізняються своєю відданістю, завжди ласкаві та активні.

Необхідно забезпечити достатній рівень фізичної активності та спілкування для ретривера, адже інакше він може почати нудьгувати. Також важливо регулярно розчісувати шерсть такому собаці, щоб вона залишалася чистою і здоровою, а ваш улюбленець завжди виглядав доглянутим і привабливим.

Золотистий ретривер (фото: wikipedia)