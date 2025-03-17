Топ-5 найдорожчих будинків зірок, які вражають захмарною ціною та розкішшю

Резиденція Beyoncé і Jay-Z

Орієнтовна вартість: 88 мільйонів доларів

Розташування: Бел-Ейр, Лос-Анджелес

Маєток зіркової пари розташований на пагорбі та охоплює близько 2800 квадратних метрів. Він вражає футуристичним дизайном, де панорамні скляні стіни створюють ефект повного злиття внутрішнього простору з природою.

Подейкують, що в будинку є кілька басейнів, гараж на 15 автомобілів, вертолітний майданчик і окремі приміщення для персоналу. Інтер’єр виконаний у мінімалістичному стилі, доповненому сучасним мистецтвом.

Попри масштабність, маєток забезпечує повну конфіденційність завдяки надійній системі безпеки. Це ідеальне місце для подружжя, яке поєднує музику, бізнес і благодійність.

Резиденція Beyoncé і Jay-Z (фото: скриншот youtube.com/@LuxeVault)

Маєток Опри Уінфрі

Орієнтовна вартість: 100 мільйонів доларів

Розташування: Монтесіто, Каліфорнія

Знаменита телеведуча назвала свою резиденцію "Обітована земля". Спершу придбаний за 50 мільйонів, маєток нині значно зріс у ціні завдяки бездоганному інтер’єру, доглянутим садам і мальовничим фруктовим насадженням.

Головний будинок у неогеоргіанському стилі має площу 2150 квадратних метрів і наповнений затишними куточками для читання та величезною бібліотекою. Опра захоплюється природою, що відображено у трояндових садах, ставках із коропами коі та вікових дубах. Час від часу резиденція стає місцем для ексклюзивних інтерв’ю та зйомок. Вишукана ландшафтна архітектура та панорамний вид на Тихий океан роблять це місце справжнім раєм.

Маєток Опри Уінфрі (фото: instagram.com/topclosings)

Гірський притулок Тома Круза

Орієнтовна вартість: 39,5 мільйона доларів

Розташування: Теллурид, Колорадо

Маєток у Теллуриді приваблює своєю затишною атмосферою та віддаленим розташуванням. Будинок стоїть серед гірських краєвидів і займає майже 300 акрів території.

Його стиль нагадує класичний Дикий Захід - дерев'яні балки, кам'яні каміни та підлога з масивних дощок гармонійно поєднуються з природою. У будинку є власний спортивний комплекс і просторий гостьовий котедж.

Проте найбільше вражає навколишня місцевість: мальовничі стежки, види на засніжені вершини та абсолютний спокій далеко від міської метушні. Том Круз створив цей маєток як ідеальне місце для поєднання розкоші та пригод, що цілком відповідає його характеру.

Гірський притулок Тома Круза (фото: скриншот youtube.com/@finchandgablerealestate)

Особняк Тайгера Вудса на острові Юпітер

Орієнтовна вартість: 54 мільйони доларів

Розташування: острів Юпітер, Флорида

Гольф-легенда створив на узбережжі Атлантики надсучасний особняк, що складається з кількох будівель. Головний будинок, гостьові приміщення та тренувальний комплекс займають величезну територію.

Унікальність маєтку - власне поле для гольфу, бігова доріжка та сучасні спортивні зали. Завдяки панорамним вікнам власник може щодня милуватися сходом сонця над океаном. У маєтку є басейн для дайвінгу та 30-метровий плавальний басейн.

За чутками, у підвалі розташований тренажерний зал із найсучаснішими симуляторами для тренування ударів. Стриманий інтер’єр і спокійна кольорова гама роблять цей будинок ідеальним місцем для відпочинку та тренувань далеко від сторонніх очей.

Особняк Тайгера Вудса на острові Юпітер (фото: скриншот youtube.com/@LuxuryDome)

Розкішна вілла Кайлі Дженнер

Орієнтовна вартість: 36,5 мільйона доларів

Розташування: Голмбі-Гіллз, Лос-Анджелес

Кайлі Дженнер, яка не боїться витрачати мільйони на елітну нерухомість, обрала особняк у престижному районі Голмбі-Гіллз. Вілла площею близько 1400 квадратних метрів поєднує сучасний стиль із курортними зручностями. Мармурові підлоги, панорамні двері та центральний басейн нагадують люксовий спа-комплекс.

Усередині є кілька розважальних зон, включаючи кінотеатр і бар. На подвір’ї облаштовані затишні лаунж-зони, ідеальні для вечірок біля басейну, якими славиться Кайлі. Завдяки сучасним системам безпеки, прихованим гаражам і окремим приміщенням для персоналу, цей маєток поєднує розкішний спосіб життя та повну конфіденційність.

Розкішна вілла Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/houses)

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