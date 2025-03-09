Як використати ліпнину в інтер'єрі, щоб було не "бикоко", а елегантно

Ліпнина надає приміщенню вишуканості, створюючи атмосферу затишку та розкоші. Різноманіття форм і матеріалів дає змогу адаптувати ліпнину до будь-якого стилю.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як зробити ліпнину ключовим акцентом дизайну або непомітним доповненням до загальної композиції.

Ліпнина - безмежний вибір елементів

Існує багато різновидів ліпних деталей: карнизи, плінтуси, фризи, молдинги, панно, розетки, колони, скульптури та декоративні рами для дзеркал і картин. Ці елементи створюють унікальні композиції та можуть використовуватися для оптичних ефектів.

Ліпнина чудово маскує недоліки поверхонь і нівелює геометричні вади приміщення. Наприклад, асиметрично розташовані деталі можуть скоригувати неправильну форму кімнати.

Молдинги допомагають оформити прорізи, вентиляційні короби та навіть зонувати простір. Завдяки ним можна візуально змінити пропорції стін і зробити інтер’єр гармонійнішим.

"Парячі стелі" та гра світла

Ліпні карнизи зі вбудованим підсвічуванням створюють ефект невагомої, парячої стелі. Об’ємні барельєфи у вигляді гірлянд або картин додають інтер'єру виразності та глибини. Такі елементи можуть розташовуватися як під карнизами, так і у вигляді рельєфних бордюрів ближче до підлоги.

Нерідко вони доповнюються декоративними панелями, що додають стінам розкішного вигляду. Панелі активно використовуються не лише для стін, а й для меблів і дверей, перетворюючи їх на витвори мистецтва.

Ліпні акценти для стін і стелі

Ліпний медальйон стане стильним акцентом на стіні, а повторюваний орнамент зробить інтер’єр цілісним. Особливого шарму додають монограми в центрі медальйона, персоналізуючи простір.

Стельові розетки підкреслюють витонченість люстри та надають стелі завершеного вигляду. Вони бувають різних форм: від традиційних круглих до квадратних і багатокутних, а їхній діаметр варіюється від 15 см до 1 м.

У поєднанні з молдингами та карнизами вони створюють ефектну композицію. Дизайнери радять використовувати такі деталі для додання інтер’єру аристократичної елегантності.

Ліпнина має гарний вигляд як на вертикальних, так і на горизонтальних поверхнях (фото: Pixabay.com)

Ліпнина для дверей, арок та полиць

Ліпні арки стануть чудовим рішенням для оформлення дверних прорізів та книжкових шаф. Декоративні панелі на дверях додають помешканню урочистості та вишуканості.

Особливого палацового шарму надають інтер’єру п’єдестали та кронштейни, які використовуються як підставки для вазонів, свічників чи декоративних аксесуарів.

Кронштейни також чудово підходять для підтримки підвіконь, полиць або навіть консольних столиків. Ці елементи здатні перетворити навіть звичайні меблі на стильні арт-об’єкти.

Колони, півколони та пілони

Ліпні колони, півколони та пілони є невід’ємними атрибутами класичного стилю. Вони додають інтер’єру відчуття монументальності та шляхетності.

Окрім естетичної функції, такі елементи допомагають приховати комунікації: труби, електропроводку або вентиляційні шахти. Вони також можуть використовуватися для зонування простору, наприклад, у великих вітальнях.

Виконані з гіпсу або поліуретану, вони забезпечують довговічність та простоту догляду. Такі деталі надають приміщенню вишуканого аристократичного вигляду.

Коли ліпнина недоречна

Попри універсальність, ліпний декор не завжди є вдалим вибором. У дуже маленьких приміщеннях надлишок деталей може створювати відчуття захаращеності та візуально зменшувати простір.

В ультрасучасних хай-тек або лофт-інтер’єрах ліпнина виглядає чужорідною, порушуючи концепцію мінімалізму. Також не варто використовувати громіздкі елементи в кімнатах із низькими стелями, щоб не зробити їх ще нижчими.

Якщо в будинку переважає простий, лаконічний стиль, ліпнина може виглядати зайвою, якщо її не поєднувати з іншими класичними деталями. Головне правило - зберігати баланс між декоративністю та функціональністю, щоб інтер’єр виглядав гармонійно.

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