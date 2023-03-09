Топ-5 міфів про першу допомогу, які заважають рятувати життя: не вірте в них

Медична та перша допомога - це те саме

Багато людей вірять у такий міф, але це не так. Важливо пам'ятати, що перша допомога насправді не медична, а перша. Медичну надають медичні фахівці, використовуючи лікарські засоби, хірургічні втручання та інші заходи, для застосування яких за законом потрібна профільна освіта.

А от щоб надавати першу допомогу, мати медичний диплом не обов’язково. Мета першої допомоги - зберегти життя і здоров’я постраждалих до приїзду кваліфікованих медиків.

Головне правило першої допомоги - не нашкодити постраждалому

Пріоритетом вважається власна безпека рятувальника. А щодо шкоди, то маніпуляції в першій допомозі можуть здатися травматичними для недосвідченої в цій сфері людини, тому що накладення турнікета або процес шинування кінцівки викликає біль.

Однак є правило "життя в обмін на здоров’я". Іноді прийоми, що рятують життя, можуть продовжити час реабілітації потерпілого. Але реабілітувати можна тільки тих, хто вижив.

Умови першої допомоги мають бути стерильними

Під час надання першої допомоги неможливо домогтися стерильності. Тому можна використовувати нестерильні перев’язувальні матеріали, вибираючи найчистіші з наявних.

Зокрема, бруд приберуть вже в лікарні, де стерильність є базовою умовою роботи.

Навчання першої допомоги в різних областях є суперечливим

Експерти кажуть, що правила першої допомоги рідко залежать від характеру екстреної ситуації. Дії рятувальника при відкритому переломі ноги, падінні зі сходів або при вогнепальному пораненні будуть дуже схожі. Кров витікає з судини незалежно від того, порушена її цілісність кулею або уламками кістки.

Піднесіть дзеркальце до носа, щоб оцінити дихання потерпілого

Такий міф дуже популярний. Для оцінки дихання не використовується дзеркальце або екран мобільного телефона.

Надійним вважається метод "чую-відчуваю", коли рятувальник слухає дихання, спостерігає за рухами грудної клітини і може відчувати видих повітря. Телефон або дзеркальце не дають надійного результату.