Топ-5 мифов о первой помощи, которые мешают спасать жизнь: не верьте в них

Медицинская и первая помощь - это то же самое

Многие верят в такой миф, но это не так. Важно помнить, что первая помощь на самом деле не медицинская, а первая. Медицинскую предоставляют медицинские специалисты, используя лекарственные средства, хирургические вмешательства и другие меры, для применения которых по закону требуется профильное образование.

А вот, чтобы оказывать первую помощь, иметь медицинский диплом необязательно. Цель первой помощи - сохранить жизнь и здоровье пострадавших до приезда квалифицированных медиков.

Главное правило первой помощи - не навредить пострадавшему

Приоритетом считается собственная безопасность спасателя. А что касается вреда, то манипуляции в первой помощи могут показаться травматическими для неопытного в этой сфере человека, потому что наложение турникета или процесс шинирования конечности вызывает боль.

Однако есть правило "жизнь в обмен на здоровье". Иногда приемы, спасающие жизнь, могут продлить время реабилитации потерпевшего. Но реабилитировать можно только выживших.

Условия первой помощи должны быть стерильными

При оказании первой помощи невозможно добиться стерильности. Поэтому можно использовать нестерильные перевязочные материалы, выбирая самые чистые из имеющихся.

В частности, грязь уберут уже в больнице, где стерильность является базовым условием работы.

Обучение первой помощи в разных областях противоречиво

Эксперты говорят, что правила первой помощи редко зависят от характера экстренной ситуации. Действия спасателя при открытом переломе ноги, падении с лестницы или при огнестрельном ранении будут очень похожи. Кровь вытекает из сосуда независимо от того, нарушена ли ее целостность пулей или обломками кости.

Поднесите зеркальце к носу, чтобы оценить дыхание потерпевшего

Такой миф очень популярен. Для оценки дыхания не используется зеркало или экран мобильного телефона.

Надежным считается метод "слышу-чувствую", когда спасатель слушает дыхание, наблюдает за движениями грудной клетки и может ощущать выдох воздуха. Телефон или зеркальце не дают надежного результата.