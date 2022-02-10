Топ-5 лучших фильмов ко Дню Святого Валентина: что посмотреть вдвоем или в одиночку

Хотя романтику можно устроить в любой день и в любом месте. Например, обняться под одним пледом и посмотреть шикарный романтический фильм.

День Святого Валентина – романтический праздник для всех влюбленных. В этот день влюбленные пары отправляются в ресторан или уезжают в совместное путешествие.

Какие фильмы стоит посмотреть на День Святого Валентина вдвоем или в гордом одиночестве – читайте в нашей подборке.

"Завтрак у Тиффани"

Романтическая комедия 1961 года с участием Одри Хепберн. Наивная и эксцентричная девушка Холли Голайтли разыскивает богатого кавалера, но влюбляется в своего лучшего друга.

Красивые костюмы, приятная музыка, невероятные виды Нью-Йорка и образ главной героини, который вдохновил позже не одну девушку.

"Любовь с препятствиями"

Невероятно чувственная и теплая комедия 2012 года с Софи Марсо в главной роли. Одинокая мать Шарлотта, которая уже давно перестала быть романтиком, внезапно влюбляется в музыканта Сашу, который всегда окружен красотками и живет легкомысленно.

Если вы хотите понять, что такое химия между влюбленными – вам нужен именно этот легкий французский фильм о любви.

"Любовь по правилам и без"

Отличная комедия и мелодрама 2004 года с Джеком Николсоном и Даяной Китон в главных ролях. Главный герой, стареющий плейбой и ловелас отправляется на уикенд с прекрасной Мэрин. И там его хватил сердечный приступ. И ему пришлось надолго остаться в доме матери Мэрин – писательницы Эрики Барри, которая почти одного возраста с ним.

Любви, как говорится, все возрасты покорны. И этот фильм как раз из такой категории. У фильма, кстати, целых два Оскара.

"Ешь, молись, люби"

Американский фильм 2010 года, который был снят по одноименной книге Элизабет Гилберт. В главной роли – Джулия Робертс.

После болезненного развода с мужем Элизабет отправляется в путешествие по миру, чтобы узнать, чего же она на самом деле хочет от жизни, от самой себя и от мужчин.

Фильм, как и книга стали культовыми. Цитаты до сих пор пересказывают. А еще в фильме показана невероятно красивая Италия, Индия и Индонезия.

"Один день"

Романтическая мелодрама 2011 года, которая заставит поплакать даже самых стойких. В главной роли Энн Хэтуэй.

Эмма и Декстер познакомились на выпускном вечере и решили стать друзьями. И каждый год именно в дату знакомства они встречаются. Как развивались их отношения и к каким невероятным событиям они привели – в фильме. А еще там обалденно красивая музыка.