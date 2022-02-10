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Топ-5 кращих фільмів до Дня Святого Валентина: що подивитися удвох або поодинці

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Четвер 10 лютого 2022 19:21
Топ-5 кращих фільмів до Дня Святого Валентина: що подивитися удвох або поодинці Фото: Топ-5 кращих фільмів до Дня Святого Валентина (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

День Святого Валентина - романтичне свято для всіх закоханих. У цей день закохані пари відправляються в ресторан або їдуть в спільну подорож.

Хоча романтику можна влаштувати в будь-який день і в будь-якому місці. Наприклад, обійнятися під одним пледом і подивитися шикарний романтичний фільм.

Які фільми варто подивитися на День Святого Валентина удвох або в гордій самоті – читайте в нашій добірці.

"Сніданок у Тіффані"

Романтична комедія 1961 року за участю Одрі Хепберн. Наївна та ексцентрична дівчина Холлі Голайтлі розшукує багатого кавалера, але закохується у свого кращого друга.

Красиві костюми, приємна музика, неймовірні види Нью-Йорка та образ головної героїні, який надихнув пізніше не одну дівчину.

"Любов з перешкодами"

Неймовірно чуттєва і тепла комедія 2012 року з Софі Марсо в головній ролі. Самотня мати Шарлотта, яка вже давно перестала бути романтиком, раптово закохується в музиканта Сашу, який завжди оточений красунями та живе легковажно.

Якщо ви хочете зрозуміти, що таке хімія між закоханими – вам потрібен саме цей легкий французький фільм про кохання.

"Любов за правилами та без"

Відмінна комедія і мелодрама 2004 року з Джеком Ніколсоном і Даяною Кітон в головних ролях. Головний герой, старіючий плейбой і ловелас відправляється на вікенд з прекрасною Мерін. І там його схопив серцевий напад. І йому довелося надовго залишитися в будинку матері Мерін - письменниці Еріки Баррі, яка майже одного віку з ним.

Любові, як то кажуть, всі віки покірні. І цей фільм якраз з такої категорії. У фільму, до речі, цілих два Оскари.

"Їж, молися, люби"

Американський фільм 2010 року, який був знятий за однойменною книгою Елізабет Гілберт. У головній ролі - Джулія Робертс.

Після хворобливого розлучення з чоловіком Елізабет відправляється в подорож по світу, щоб дізнатися, чого ж вона насправді хоче від життя, від самої себе і від чоловіків.

Фільм, як і книга стали культовими. Цитати досі переказують. А ще у фільмі показана неймовірно красива Італія, Індія та Індонезія.

"Один день"

Романтична мелодрама 2011 року, яка змусить поплакати навіть найстійкіших. У головній ролі Енн Хетуей.

Емма і Декстер познайомилися на випускному вечорі та вирішили стати друзями. І щороку саме в дату знайомства вони зустрічаються. Як розвивалися Їхні стосунки та до яких неймовірних подій вони привели – у фільмі. А ще там шалено красива музика.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто потрапив до списку номінантів на Оскар і кому букмекери пророкують перемогу.

А також розповідали, які серіали у 2022 році не варто пропускати.

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