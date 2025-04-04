Топ-5 полезных гарниров на завтрак, обед и ужин
Гарниры - важная составляющая нашего рациона, которая обеспечивает организм энергией и необходимыми элементами. Очень важно выбирать те, где много белка.
Какие 5 гарниров содержат белок и очень полезны - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Чечевица - белковый заряд и сытость
Чечевица - это настоящий суперфуд, богатый белком, клетчаткой, витаминами группы B, железом и фолиевой кислотой. Она прекрасно подходит для людей, ведущих активный образ жизни, а также для вегетарианцев и веганов.
100 г вареной чечевицы содержит примерно 9 г белка.
Овсянка - энергия и здоровье кишечника
Овсянка 0 это классический завтрак, который обеспечивает организм энергией на целый день. Она богата клетчаткой, бета-глюканом, витаминами группы B, магнием и железом. Но выбирайте не хлопья, а крупу долгой варки!
100 г вареной овсянки содержит примерно 3-4 г белка.
Рис - источник энергии и легкоусвояемых углеводов
Рис - это универсальный гарнир, который подходит к любым блюдам. Он богат углеводами, витаминами группы B и минералами.
100 г вареного риса содержит примерно 2-3 г белка.
Гречка - польза для сердца
Гречка - это ценный источник белка, клетчатки, витаминов группы B, железа, магния и антиоксидантов. Она помогает снизить уровень холестерина и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
100 г вареной гречки содержит примерно 4-5 г белка.
Булгур - вкус и польза для пищеварения
Булгур - это крупа из пшеницы, которая богата клетчаткой, витаминами группы B, железом и магнием. Он имеет приятный ореховый вкус и хорошо насыщает.
100 г вареного булгура содержит примерно 3-4 г белка.
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В материале использованы следующие источники - Facebook-страница тренера Юрия Попка, Wikipedia, советы диетологов.
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