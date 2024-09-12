Топ-5 кішок із наймилішими плоскими мордочками

Перська кішка

Перська - це порода кішок з плоскими мордами, характерними зморшками на носах та довгою, розкішною шерстю. Вважається, що вони з'явилися в Месопотамії, нинішньому Ірані, в 1600-х роках, і саме звідти походить їх назва.

Перські кішки не лише вражають своїм зовнішнім виглядом, але й відомі своїм спокійним і лагідним характером, що робить їх ідеальними для обіймів. Щоб підтримувати їхню довгу шерсть у відмінному стані, важливо щодня розчісувати її металевим гребінцем із широкими зубами. Це допоможе уникнути сплутування та видалити випавші волоски.

Перська кішка (зображення: Вікіпедія)

Гімалайська кішка

Гімалайська кішка - це порода, яка поєднує риси перської та сіамської. Вона має довгу шерсть і плоску морду, характерні для персів, а також яскраві блакитні очі та колор-пойнтові мітки (темні вуха, ніс, лапи), як у сіамців. Цю породу розробили в 1930-х роках в Гарвардському університеті, де дослідник Клайд Кілер поєднав риси сіамських і перських порід.

Гімалайські кішки відомі своєю невимушеністю та грайливістю. Вони люблять проводити час з людьми та іншими тваринами, намагаючись взаємодіяти з усіма членами сім'ї. Як і перські кішки, гімалайці потребують щоденного розчісування для підтримання шерсті в хорошому стані.

Гімалайська кішка (зображення: Вікіпедія)

Британська короткошерста

Британські короткошерсті походять від кішок, які римляни привезли до Великобританії і які потім схрещувалися з місцевими дикими кішками. Ці кішки еволюціонували в породу, відому своєю густою шерстю, круглою мордою та схожістю з плюшевими ведмедиками.

Британські короткошерсті мають лагідний та не надто вимогливий характер, що робить їх ідеальними для людей, які хочуть люблячу, але незалежну кішку. Хоча їх шерсть вимагає менше догляду в порівнянні з довгошерстими породами, щоб підтримувати в хорошому стані шерсть британського улюбленця, її слід розчісувати пару разів на тиждень.

Британська короткошерста (зображення: Вікіпедія)

Британська довгошерста

Британська довгошерста порода була виведена на початку 20 століття шляхом схрещування британських короткошерстих кішок з перськими, щоб отримати довгу шерсть. Ці кішки мають круглу морду і короткий ніс, що надає їм дещо плескатий вигляд.

Британські довгошерсті відомі своїм спокійним і розумним характером, і їх можна навчити трюків, хоча вони можуть віддавати перевагу сидінню в затишному куточку. Їх довга шерсть потребує щоденного розчісування, щоб підтримувати її в хорошому стані.

Британська довгошерста (зображення: Вікіпедія)

Екзотична короткошерста

Екзотичні короткошерсті кішки були виведені в США в 1960-х роках шляхом схрещування перських кішок з американськими короткошерстими. Хоча ці кішки зберігають характерні риси перських, такі як плоска морда, їхня шерсть коротша і легша у догляді, завдяки чому їх часто називають "перськими кішками для лінивих".

Екзоти відомі своєю милою, лагідною натурою і, як правило, ладнають з усіма, включаючи дітей та інших домашніх тварин у будинку. У них відносно низька потреба в активності, але вони не відмовляться від гарної ігри з вами.

Екзотична короткошерста (зображення: Вікіпедія)