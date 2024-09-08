5 дивовижних фактів про сіамських кішок
Сіамські кішки - одні з найдавніших і найзагадковіших порід, які відомі своєю незвичайною красою та особливими рисами. Унікальні характеристики роблять їх справжніми віртуозами у світі кішок.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список фактів про сіамських котів, які роблять цю породу насправді унікальною.
Їх шерсть може бути найрізноманітніших кольорів
Шерсть сіамських кішок може бути різних кольорів. Це залежить не лише від генетики, але і від спеціальних генів, які впливають на колір їхньої шерсті. У сіамських кішок є особливий ген, який блокує пігмент у теплому середовищі, тому їх шерсть виглядає світлішою на тепліших частинах тіла, та темнішою там, де температура нижча.
Коли температура тіла сіамської кішки знижується або вона потрапляє в прохолодне середовище, ген, що відповідає за колір, знову активується, і шерсть стає темнішою на носі, вухах, лапах і хвості. Тому більшість сіамських котенят народжуються білими, а їх темні відмітини з'являються через кілька тижнів, коли вони починають перебувати в прохолоднішій атмосфері.
Це одна з найдавніших порід кішок
Сіамські коти - одна з найдавніших порід у світі. Точно невідомо, коли саме їх почали розводити й одомашнювати, але вважається, що вони з’явилися в Таїланді приблизно в XIV столітті.
Перші згадки про цих котів можна знайти в стародавніх тайських рукописах. Це робить їх однією з найстаріших порід котів на планеті.
Вони мають кілька дивних фізичних рис
У сіамських котів є кілька незвичайних фізичних рис. Раніше багато з них мали косоокість і вигнуті хвости. Хоча ці риси є результатом генетичних особливостей, існує безліч легенд, які пояснюють їх появу.
Одна з таких легенд розповідає, що група сіамських котів була призначена охороняти золотий королівський кубок. Вони так пильно стежили за ним, що їхні очі перехрестилися. А щоб захистити кубок, вони обвивали його своїми хвостами, що нібито і стало причиною їхнього вигину.
Сьогодні косоокість і криві хвости у сіамських котів зустрічаються рідше, оскільки ці риси вважаються небажаними й поступово зникли завдяки селекції.
Вони жили у Білому домі
Сіамські коти жили навіть у Білому домі. Хоча ця порода була популярна в Азії протягом століть, у США вона з’явилася лише наприкінці 1800-х років.
Однією з перших відомих власниць сіамської кішки була Люсі, дружина президента США Резерфорда Б. Хейза. Її кіт, на ім'я Сіам був подарунком від американського дипломата, який служив у Таїланді. А у дочки президента Джиммі Картера, Емі, була сіамська кішка, на ім'я Місті Маларкі Ін Ян.
Вони надзвичайно балакучі
Сіамські кішки відомі своєю надзвичайною "балакучістю". Якщо у вас є така кішка або ви коли-небудь проводили з нею час, ви точно знаєте, що вони люблять висловлюватися.
Сіамські кішки можуть "розповідати" про все: їжу, свої спостереження за вікном та будь-які інші події, з якими вони стикаються протягом дня і навіть ночі.
До речі, раніше ми розказували, як сприймає світ ваша кішка.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: The Spruce Pets і Вікіпедія.