Топ-5 ігор в стилі Brawl Stars

Brawl Stars підкорила мобільних геймерів своїм динамічним багатокористувацьким екшеном і різноманітним списком персонажів. Для тих, хто шукає схожі гострі відчуття або хоче дослідити нові можливості, альтернативи Brawl Stars пропонують захоплюючі командні бої, унікальні персонажі та захоплюючі ігрові режими.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про топ-5 ігор у стилі Brawl Stars, які доступні на смартфонах.
Zooba - це гра в жанрі королівської битви, яка багато в чому схожа на Brawl Stars. Гравці можуть брати участь у напружених битвах 3 на 3 або у великих командних матчах.
Основні характеристики:
Zooba пропонує унікальний поворот у жанрі королівської битви з персонажами у зоопарку та яскравою графікою. Популярність гри очевидна з більш ніж 100 мільйонів завантажень у Google Play Store.
Zooba (фото: Google Play)
Tanks a Lot приносить хвилювання командного бою у світ настроюваних танків. Ця гра з боями в реальному часі 3 на 3 пропонує новий погляд на формулу Brawl Stars.
Основні характеристики:
Хоча гра замінює персонажів танками, у ній зберігаються основні елементи стратегії та командної роботи, які роблять Brawl Stars настільки захоплюючою.
Tanks a Lot (фото: Google Play)
Brawlhalla - це 2D-файтинг, що пропонує швидкі бої та різноманітний список персонажів. Хоча він відрізняється від Brawl Stars перспективою, він поділяє дух змагального багатокористувацького екшену.
Основні характеристики:
Унікальна двовимірна перспектива та ігровий процес у жанрі платформера Brawlhalla пропонують свіжу альтернативу для шанувальників Brawl Stars, які шукають інший тип змагального досвіду.
Brawlhalla (фото: Ubisoft)
Розроблена компанією Rovio, творцями Angry Birds, гра Battle Bay переносить відточені командні бої 5 на 5 у морську обстановку.
Основні характеристики:
Морські битви Battle Bay є освіжаючим розмаїттям у порівнянні з наземними битвами Brawl Stars, зберігаючи при цьому основні елементи командної роботи та стратегії.
Battle Bay (фото: Google Play)
Battlelands Royale бере концепцію королівської битви і представляє її у невимушеному, барвистим форматі з видом зверху, схожим на режим Showdown у Brawl Stars.
Основні характеристики:
Для гравців, яким подобається режим Showdown у Brawl Stars, Battlelands Royale пропонує повноцінну гру, присвячену королівській битві зі схожою естетикою та ігровим процесом.
Battlelands Royale (фото: Google Play)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: MiniRewiew, APKPure.