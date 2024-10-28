Топ-5 игр в стиле Brawl Stars

Zooba

Zooba - это игра в жанре королевской битвы, которая во многом похожа на Brawl Stars. Игроки могут участвовать в напряженных сражениях 3 на 3 или в более крупных командных матчах.

Основные характеристики:

Возможность разблокировать и улучшить различных персонажей-животных с уникальными способностями

Несколько режимов игры, включая одиночные и командные сражения

Система боевых пропусков для выполнения заданий и получения наград

Система рейтинга для конкурентоспособных игроков

Zooba предлагает уникальный поворот в жанре королевской битвы с персонажами в зоопарке и яркой графикой. Популярность игры очевидна из более чем 100 миллионов загрузок в Google Play Store.

Zooba (фото: Google Play)

Tanks a Lot

Tanks a Lot приносит волнение командного боя в мир настраиваемых танков. Эта игра с боями в реальном времени 3 на 3 предлагает свежий взгляд на формулу Brawl Stars.

Основные характеристики:

Разблокируйте и улучшите различные танки

Многопользовательские сражения в реальном времени с другими игроками

Играйте с друзьями в командных матчах

Доступно на платформах iOS и Android

Хотя игра заменяет персонажей танками, в ней сохраняются основные элементы стратегии и командной работы, которые делают Brawl Stars столь увлекательной.

Tanks a Lot (фото: Google Play)

Brawlhalla

Brawlhalla - это 2D-файтинг, предлагающий быстрые бои и разнообразный список персонажей. Хотя он отличается от Brawl Stars перспективой, он разделяет дух соревновательного многопользовательского экшена.

Основные характеристики:

Бесплатная игра на нескольких платформах, включая мобильные

Широкий выбор игровых режимов

Регулярные обновления и новый контент

Соревновательная рейтинговая игра

Уникальная двухмерная перспектива и игровой процесс в жанре платформера Brawlhalla предлагают свежую альтернативу для поклонников Brawl Stars, ищущих иной тип соревновательного опыта.

Brawlhalla (фото: Ubisoft)

Battle Bay

Разработанная компанией Rovio, создателями Angry Birds, игра Battle Bay переносит отточенные командные бои 5 на 5 в морскую обстановку.

Основные характеристики:

Интуитивно понятное управление и великолепная 3D-презентация

Уникальная водная обстановка

Командные бои 5 на 5

Разнообразие кораблей и оружия, которые можно разблокировать и улучшить

Морские сражения Battle Bay представляют собой освежающее разнообразие по сравнению с наземными сражениями Brawl Stars, сохраняя при этом основные элементы командной работы и стратегии.

Battle Bay (фото: Google Play)

Battlelands Royale

Battlelands Royale берет концепцию королевской битвы и представляет ее в непринужденном, красочном формате с видом сверху, похожем на режим Showdown в Brawl Stars.

Основные характеристики:

Динамичные матчи в режиме королевской битвы

Красочная, мультяшная графика

Простое управление, подходящее для мобильной игры

Различные персонажи и оружие для разблокировки

Для игроков, которым нравится режим Showdown в Brawl Stars, Battlelands Royale предлагает полноценную игру, посвященную королевской битве с похожей эстетикой и игровым процессом.

Battlelands Royale (фото: Google Play)