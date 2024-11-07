Топ-5 хороших та якісних смартфонів за ціною до 20 000 гривень

iPhone SE 2022 (64GB)

Ціна: від 14 999 гривень

iPhone SE 2022 року - єдиний новий iPhone вартістю менше 500 доларів. Це найменш витратний спосіб для новачків увійти до екосистеми iOS.

iPhone поставляється з невеликим 4,7-дюймовим екраном. Він такого ж розміру, як і на iPhone 6. Великі рамки SE також роблять пристрій застарілим, але зручність використання маленького екрану матиме більше значення найближчими роками.

Але якщо вас не турбує тісний екран, то SE має багато плюсів. Його процесор A15 такий самий, як у iPhone 13 Pro Max, так що продуктивність дуже хороша.

Є водонепроникність IP67 та бездротова зарядка. Хоча він використовує стару 12-мегапіксельну камеру, смартфон робить дуже гарні фотографії та високоякісні відео.

iPhone SE 2022 (64GB) (фото: The Verge)

Google Pixel 8A

Ціна: від 14 000 гривень

Pixel 8A поставляється з одним великим апдейтом у порівнянні з попереднім поколінням: сім років оновлень ОС та безпеки. Якщо ви з тих людей, які люблять довго користуватися своїм пристроєм, це дуже важливо - особливо в бюджетній категорії, де інші телефони можуть постачатися лише з одним або двома оновленнями платформи.

8A також є першим бюджетним телефоном Google з дисплеєм 120 Гц, тому прокручування та анімація виглядають дуже плавно. Ви також отримуєте бездротову зарядку та рейтинг IP67 для захисту від занурення у воду.

Система камери є надійною, але Google довелося піти на деякі компроміси, щоб зберегти низьку ціну.

Google Pixel 8A (фото: The Verge)

OnePlus 12R (128GB)

Ціна: від 20 099 гривень

OnePlus 12R поставляється з дуже великим і хорошим екраном із частотою оновлення до 120 Гц і аж до 1 Гц, що забезпечує плавну прокрутку, коли вам це потрібно, та економію заряду батареї. Це функція, яку рідко можна побачити на телефонах вартістю менше ніж 800 доларів.

12R оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2, який на покоління відстає від процесора 2024 року. Але 8 Gen 2, як і раніше, хороший - цьому телефону складно кинути виклик. Менш хороший аспект: рейтинг IP64 для 12R, що означає, що він стійкий до бризок, але не повністю водонепроникний, як Pixel 8A.

Швидка зарядка - свого роду торгова марка OnePlus, і 12R залишається вірним бренду зі швидкою зарядкою до 100 Вт. Це зручно, якщо ви хочете заряджати свій телефон за більш щільним графіком, наприклад під час ранкової рутини, а не вночі.

OnePlus 12R (128GB) (фото: The Verge)

Google Pixel 6A

Ціна: від 10 999 гривень

Головною перевагою телефону є Tensor - спеціальний чіпсет, який Google використовувала у своїх флагманах 2021 року, 6 та 6 Pro. Він не тільки забезпечує хорошу загальну продуктивність зараз, а й означає, що 6A буде актуальним протягом багатьох років - він отримуватиме оновлення безпеки до липня 2027 року.

6A також має рейтинг водонепроникності IP67, тому це все ще добрий вибір, якщо вам потрібен бюджетний телефон, який прослужить довго.

6,1-дюймовий OLED-дисплей 6A з роздільною здатністю 1080p має стандартну частоту оновлення 60 Гц. Для початкової роздрібної ціни телефону в 449 доларів він не був надто вражаючим, але за менш ніж 400 доларів це один із найкращих екранів на ринку.

На жаль, датчик відбитків пальців під дисплеєм також працює повільно. Він не зовсім марний, але помітно повільніший, ніж інші.

6A використовує ту ж основну 12-мегапіксельну камеру, що багато попередніх телефонів Pixel, яка все ще дуже хороша, особливо для середнього класу. Акумулятор 6A ємністю 4 410 мА/год відносно невеликий, але загальна продуктивність батареї краще, ніж можна було б очікувати, враховуючи його розмір.

Google Pixel 6A (фото: The Verge)

Samsung Galaxy A35

Ціна: від 12 399 гривень

Samsung Galaxy A35 пропонує напрочуд потужні характеристики для своєї ціни. Це ті особливості, які ви не відразу помітите зовні, але вони важливі, особливо рейтинг IP67 для захисту від пилу та води. На відміну від практично всіх інших телефонів у цій ціновій категорії, A35 побудований так, щоб витримувати занурення у воду.

Ще однією важливою перевагою є чотири роки оновлень операційної системи та п'ять років оновлень безпеки. Хоча це не найкращий показник у бюджетному сегменті (Pixel 8A пропонує сім років оновлень), це значно краще ніж два або три роки, які зазвичай пропонуються для телефонів вартістю менше 500 доларів.

Камера досить посередня: вона непогано знімає при яскравому освітленні, але відчуває труднощі в умовах низького освітлення та змішаного освітлення всередині приміщень.

Процесор Samsung Exynos також не є найпотужнішим у категорії пристроїв за ціною меншою за 500 доларів, і іноді він може підгальмовувати при швидкому перемиканні між задачами.

В цілому, це привабливий пакет, особливо з великим OLED-дисплеєм, який багатьом подобається, і високою продуктивністю акумулятора. Якщо ви не вимогливі до якості камери та використовуєте телефон не надто інтенсивно, A35 пропонує кілька покращень, які дійсно мають значення у довгостроковій перспективі.

Samsung Galaxy A35 (фото: The Verge)