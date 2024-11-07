Топ-5 хороших и качественных смартфонов по цене до 20 000 гривен

iPhone SE 2022 (64GB)

Цена: от 14 999 гривен

iPhone SE 2022 года - единственный новый iPhone стоимостью менее 500 долларов. Это наименее затратный способ для новичков войти в экосистему iOS.

iPhone поставляется с маленьким 4,7-дюймовым экраном. Он такого же размера, как и на iPhone 6. Большие рамки SE также делают устройство устаревшим, но удобство использования маленького экрана будет иметь большее значение в ближайшие годы.

Но если вас не беспокоит тесный экран, то у SE много плюсов. Его процессор A15 такой же, как в iPhone 13 Pro Max, так что производительность очень хорошая.

Есть водонепроницаемость IP67 и беспроводная зарядка. Хотя он использует старую 12-мегапиксельную камеру, смартфон делает очень хорошие фотографии и высококачественные видео.

iPhone SE 2022 (64GB) (фото: The Verge)

Google Pixel 8A

Цена: от 14 000 гривен

Pixel 8A поставляется с одним большим апдейтом по сравнению с предыдущим поколением: семь лет обновлений ОС и безопасности. Если вы из тех людей, которые любят долго пользоваться своим устройством, это очень важно - особенно в бюджетной категории, где другие телефоны могут поставляться только с одним или двумя обновлениями платформы.

8A также является первым бюджетным телефоном Google с дисплеем 120 Гц, поэтому прокрутка и анимация выглядят очень плавно. Вы также получаете беспроводную зарядку и рейтинг IP67 для защиты от погружения в воду.

Система камеры надежна, но Google пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы сохранить низкую цену.

Google Pixel 8A (фото: The Verge)

OnePlus 12R (128GB)

Цена: от 20 099 гривен

OnePlus 12R поставляется с очень большим и хорошим экраном с частотой обновления до 120 Гц и вплоть до 1 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку, когда вам это нужно, и экономию заряда батареи. Это функция, которую редко можно увидеть на телефонах стоимостью менее 800 долларов.

12R оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который на поколение отстает от процессора 2024 года . Но 8 Gen 2 по-прежнему хорош - этому телефону сложно бросить вызов. Менее хороший аспект: рейтинг IP64 для 12R, что означает, что он устойчив к брызгам, но не полностью водонепроницаем, как Pixel 8A.

Быстрая зарядка - своего рода торговая марка OnePlus, и 12R остается верным бренду с быстрой проводной зарядкой до 100 Вт. Это удобно, если вы хотите заряжать свой телефон по более плотному графику, например, во время утренней рутины, а не ночью.

OnePlus 12R (128GB) (фото: The Verge)

Google Pixel 6A

Цена: от 10 999 гривен

Главным преимуществом телефона является Tensor - специальный чипсет, который Google использовала в своих флагманах 2021 года, 6 и 6 Pro. Он не только обеспечивает хорошую общую производительность сейчас, но и означает, что 6A будет актуальным в течение многих лет - он будет получать обновления безопасности до июля 2027 года.

6A также имеет рейтинг водонепроницаемости IP67, поэтому это все еще хороший выбор, если вам нужен бюджетный телефон, который прослужит долго.

6,1-дюймовый OLED-дисплей 6A с разрешением 1080p имеет стандартную частоту обновления 60 Гц. Для первоначальной розничной цены телефона в 449 долларов он не был слишком впечатляющим, но за менее чем 400 долларов это один из лучших экранов на рынке.

К сожалению, датчик отпечатков пальцев под дисплеем также работает медленно. Он не совсем бесполезен, но заметно медленнее, чем другие.

6A использует ту же основную 12-мегапиксельную камеру, что и многие предыдущие телефоны Pixel, которая все еще очень хороша, особенно для среднего класса. Аккумулятор 6A емкостью 4 410 мА/ч относительно небольшой, но общая производительность батареи лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая его размер.

Google Pixel 6A (фото: The Verge)

Samsung Galaxy A35

Цена: от 12 399 гривен

Samsung Galaxy A35 предлагает удивительно мощные характеристики для своей цены. Это те особенности, которые вы не сразу заметите внешне, но они важны, особенно рейтинг IP67 для защиты от пыли и воды. В отличие от практически всех других телефонов в этой ценовой категории, A35 построен так, чтобы выдерживать погружение в воду.

Еще одним важным преимуществом является четыре года обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Хотя это не самый лучший показатель в бюджетном сегменте (Pixel 8A предлагает семь лет обновлений), это значительно лучше, чем два или три года, которые обычно предлагаются для телефонов стоимостью менее 500 долларов.

Камера довольно посредственная: она неплохо снимает при ярком освещении, но испытывает трудности в условиях низкой освещенности и смешанного освещения внутри помещений.

Процессор Samsung Exynos также не является самым мощным в категории устройств по цене менее 500 долларов, и иногда он может подтормаживать при быстром переключении между задачами.

В целом, это привлекательный пакет, особенно с большим OLED-дисплеем, который нравится многим, и высокой производительностью аккумулятора. Если вы не требовательны к качеству камеры и используете телефон не слишком интенсивно, A35 предлагает несколько улучшений, которые действительно имеют значение в долгосрочной перспективе.

Samsung Galaxy A35 (фото: The Verge)