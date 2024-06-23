Топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською мовою

Міла Йовович

Акторка, яку ви напевно пам'ятаєте як рудоволосу Лілу з культового фільму "П'ятий елемент", народилася в Києві, але в п'ятирічному віці емігрувала з батьками до США.

Справжнє ім'я зірки - Міліца Богданівна Йовович, і крім українського коріння, вона має чорногорське походження по лінії батька.

Знаменитість пишається своєю спадщиною і навіть випустила музичні альбоми з українськими піснями.

Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Кетрін Винник

Канадська та голлівудська акторка і режисерка, відома за ролями в серіалах "Вікінги", "Кістки" та "Доктор Хаус", до восьми років не говорила англійською.

Це не дивно, адже її сім'я була винятково україномовною, незважаючи на те, що Катерина Анна Вінницька (справжнє ім'я акторки) народилася в Канаді.

Зірка активно підтримує Україну і пишається своїм походженням, відкрито засуджуючи агресивні дії Росії проти своєї батьківщини.

Кетрін Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Іванна Сахно

На відміну від інших учасників цього списку, Іванна Сахно ще тільки йде до вершин слави.

Вона переїхала до США у віці 15 років, ніколи не забуваючи про Україну і завжди висловлюючи свою позицію.

Торік вірусним став відеокліп відомого ірландського виконавця Hozier - "Eat Your Young", у якому українка зіграла головну роль.

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Віра Фарміга

Батьки цієї актриси переїхали до США до її народження. Віра Фарміга, яка з'явилася на світ у штаті Нью-Джерсі, до шести років відвідувала українську католицьку школу і танцювала в народному ансамблі.

Вона та її молодша сестра Таїса, відома за серіалом "Американська історія жахів", зберегли знання української мови.

У 2004 році Фарміга зіграла американку українського походження в серіалі "Торкаючись зла", де розмовляла рідною мовою.

Віра Фарміга (фото: instagram.com/verafarmiga)

Джек Пеланс

Легендарний оскароносний актор, справжнє ім'я якого Володимир Палагнюк, народився у США 1919 року в родині українських емігрантів.

Як і інші герої нашого "топу", він завжди з гордістю говорив про своє українське походження.

Проживши плідне життя, актор категорично не бажав асоціюватися з Росією, тому у 2004 році відмовився від звання народного артиста цієї країни.

Джек Пеланс​​​​​​​ (фото: Getty Images)