Топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском языке

Мила Йовович

Актриса, которую вы наверняка помните как рыжеволосую Лилу из культового фильма "Пятый элемент", родилась в Киеве, но в пятилетнем возрасте эмигрировала с родителями в США.

Настоящее имя звезды - Милица Богдановна Йовович, и помимо украинских корней, она имеет черногорское происхождение по линии отца.

Знаменитость гордится своим наследием и даже выпустила музыкальные альбомы с украинскими песнями.

Мила Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Кэтрин Винник

Канадская и голливудская актриса и режиссер, известная по ролям в сериалах "Викинги", "Кости" и "Доктор Хаус", до восьми лет не говорила по-английски.

Это неудивительно, ведь ее семья была исключительно украиноязычной, несмотря на то, что Екатерина Анна Винницкая (настоящее имя актрисы) родилась в Канаде.

Звезда активно поддерживает Украину и гордится своим происхождением, открыто осуждая агрессивные действия России против своей родины.

Кэтрин Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Иванна Сахно

В отличие от других участников этого списка, Иванна Сахно еще только идет к вершинам славы.

Она переехала в США в возрасте 15 лет, никогда не забывая об Украине и всегда высказывая свою позицию.

В прошлом году вирусным стал видеоклип известного ирландского исполнителя Hozier - "Eat Your Young", в котором украинка сыграла главную роль.

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Вера Фармига

Родители этой актрисы переехали в США до ее рождения. Вера Фармига, которая появилась на свет в штате Нью-Джерси, до шести лет посещала украинскую католическую школу и танцевала в народном ансамбле.

Она и ее младшая сестра Таиса, известная по сериалу "Американская история ужасов", сохранили знание украинского языка.

В 2004 году Фармига сыграла американку украинского происхождения в сериале "Касаясь зла", где разговаривала на родном языке.

Вера Фармига (фото: instagram.com/verafarmiga)

Джек Пеланс

Легендарный оскароносный актер, настоящее имя которого Владимир Палагнюк, родился в США в 1919 году в семье украинских эмигрантов.

Как и другие герои нашего "топа", он всегда с гордостью говорил о своем украинском происхождении.

Прожив плодотворную жизнь, актер категорически не желал ассоциироваться с Россией, поэтому в 2004 году отказался от звания народного артиста этой страны.

Джек Пеланс​​ (фото: Getty Images)