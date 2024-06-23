Топ-5 голливудских звезд, которые разговаривают на украинском языке

Многие мировые звезды имеют украинские корни - сразу приходят на ум Стивен Спилберг, Сильвестр Сталлоне, Мила Кунис и другие. Однако следующие пять голливудских знаменитостей не только имеют украинское происхождение, но и говорят на родном языке.
О них и пойдет речь в материале РБК-Украина (проект Styler).
Актриса, которую вы наверняка помните как рыжеволосую Лилу из культового фильма "Пятый элемент", родилась в Киеве, но в пятилетнем возрасте эмигрировала с родителями в США.
Настоящее имя звезды - Милица Богдановна Йовович, и помимо украинских корней, она имеет черногорское происхождение по линии отца.
Знаменитость гордится своим наследием и даже выпустила музыкальные альбомы с украинскими песнями.
Мила Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Канадская и голливудская актриса и режиссер, известная по ролям в сериалах "Викинги", "Кости" и "Доктор Хаус", до восьми лет не говорила по-английски.
Это неудивительно, ведь ее семья была исключительно украиноязычной, несмотря на то, что Екатерина Анна Винницкая (настоящее имя актрисы) родилась в Канаде.
Звезда активно поддерживает Украину и гордится своим происхождением, открыто осуждая агрессивные действия России против своей родины.
Кэтрин Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)
В отличие от других участников этого списка, Иванна Сахно еще только идет к вершинам славы.
Она переехала в США в возрасте 15 лет, никогда не забывая об Украине и всегда высказывая свою позицию.
В прошлом году вирусным стал видеоклип известного ирландского исполнителя Hozier - "Eat Your Young", в котором украинка сыграла главную роль.
Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)
Родители этой актрисы переехали в США до ее рождения. Вера Фармига, которая появилась на свет в штате Нью-Джерси, до шести лет посещала украинскую католическую школу и танцевала в народном ансамбле.
Она и ее младшая сестра Таиса, известная по сериалу "Американская история ужасов", сохранили знание украинского языка.
В 2004 году Фармига сыграла американку украинского происхождения в сериале "Касаясь зла", где разговаривала на родном языке.
Вера Фармига (фото: instagram.com/verafarmiga)
Легендарный оскароносный актер, настоящее имя которого Владимир Палагнюк, родился в США в 1919 году в семье украинских эмигрантов.
Как и другие герои нашего "топа", он всегда с гордостью говорил о своем украинском происхождении.
Прожив плодотворную жизнь, актер категорически не желал ассоциироваться с Россией, поэтому в 2004 году отказался от звания народного артиста этой страны.
Джек Пеланс (фото: Getty Images)
Недавно мы рассказывали о 5 украинских звездах, потерявших славу во время большой войны.
Также мы писали о наших звездах, которые обожают публиковать в соцсетях "обнаженные" фото.