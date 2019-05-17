Топ-5 фаворитов Евровидения 2019: Лазарев в пролете (видео)

Евровидение 2019 больше всего имеет шансов выиграть Дункан Лоуренс из Нидерландов. Именно ему букмекеры пророчат победу в финале песенного конкурса, который пройдет в Израиле 18 мая. Вероятность триумфа голландца составляет 44 %.

Также за победу, по мнению экспертов, могут побороться представители Австралии, Швеции, Швейцарии и Азербайджана.

А вот россиянин и "любовник" Ани Лорак Сергей Лазарев, которому перед началом конкурса многие букмекеры пророчили попадание в топ-3, не имеет почти никаких шансов на победу. Вероятность того, что Евровидение 2020 пройдет в РФ, составляет всего 5 %.

Главные фавориты Евровидения 2019

Дункан Лоуренс - "Arcade"

Duncan Laurence - Arcade

Кейт Миллер-Хайдке - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Джон Лундвик - "Too Late for Love"

John Lundvik - Too Late for Love

Напомним, 16 мая стали известны имена всех финалистов Евровидения 2019. В Тель-Авиве выступят представители 26 стран. Среди участников гранд-финала будут и исполнители, которым эксперты не сулили даже ни малейших шансов на попадание в решающий этап конкурса.

Скриншот (eurovisionworld.com)

Отметим, что Украина в этом году не принимает участие в песенном действе. Такое решение было принято после того, как MARUV, одержавшая победу в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну на Евровидении 2019.

Ранее мы писали о том, что россиянин Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.