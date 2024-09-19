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В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів "Таксі"

Четвер 19 вересня 2024 08:15
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В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів "Таксі" Самі Насері (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

У 1998 році фільм "Таксі" викликав фурор не тільки у Франції, а й за її межами. Виконавці головних ролей Самі Насері та Фредерік Діфенталь перетворилися з маловідомих акторів на справжніх зірок. Однак для Самі цей приголомшливий успіх обернувся серйозними проблемами.

Що стало з актором і який вигляд він має зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

До моменту виходу фільму "Таксі" на великі екрани Насері вже зіграв безліч ролей, проте вони не принесли йому широкої популярності. Однак фільм про таксиста на суперкарі кардинально змінив його життя, розділивши його на "до" і "після".

Цікаво, що спочатку Самі не мав отримати цю роль - у списку кандидатів він стояв останнім. Йому пощастило, що більш відомі актори відмовилися від участі, вважаючи сценарій на перший погляд не надто перспективним. Так Самі отримав роль, що стала ключовою в його кар'єрі.

В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;

Самі Насері (фото: Кіноріум)

Популярність негативно повпливала на актора - збройні напади, ДТП, бійки, хуліганство на кінофестивалі (тоді він на камеру зняв штани і блиснув задом - прим. ред.).

Не дивно, що Насері регулярно зіштовхувався зі штрафами, умовними термінами і, зрештою, опинився за ґратами на кілька місяців.

За повідомленнями ЗМІ, умови ув'язнення були настільки важкими, що Самі намагався накласти на себе руки. На жаль, його поведінка не змінилася і після звільнення зірка "Таксі" продовжував порушувати закон.

В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;

Самі Насері (фото: instagram.com/samynacerioff)

Любов до РФ

Ходили чутки, що Насері був близький до отримання російського паспорта, але цього так і не сталося.

Також він знімався у фільмі "Рок і дорога", який так і не був випущений через смерть режисера, і також працював над іншими проектами в країні-агресорці. Самі проводив до 10 місяців на рік у Росії, що його цілком влаштовувало.

Зараз знаменитості 62. Він продовжує свою акторську кар'єру та активно знімається в рекламі.

В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;

В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;В'язниця і життя в РФ: що стало з Даніелем з фільмів &quot;Таксі&quot;

Самі Насері (фото: instagram.com/samynacerioff)

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