Топ-4 види вина, які українцям краще ніколи не купувати: поради від зіркової сомельє

Винні напої

Перший вид, який варто уникати, - це так звані "винні напої". Часто в супермаркетах вони стоять поруч зі справжніми винами і на вигляд здаються такими ж, але насправді це лише винний напій - імітація вина. У чому ж різниця?

Справжнє вино - це натуральний продукт, виготовлений шляхом бродіння виноградного соку. Жодних домішок, окрім діоксиду сірки, який використовується для стабілізації вина, у його складі бути не повинно. Цей компонент абсолютно безпечний і використовується навіть у звичайних сухофруктах.

Винний напій натомість містить не тільки виноградні виноматеріали, а й сік інших плодів, ягід, фруктів або зернових культур, а також добавки у вигляді етилового, коньячного, плодового, виноградного спиртів. Також там можлива присутність додаткового цукру, води, ароматизаторів, нескінченна кількість сульфатів та барвників, щоб хоч якось створити смак.

Такий склад може не лише зіпсувати смак, але й негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому, якщо бачите на етикетці напис "винний напій", краще відмовитися від покупки, особливо якщо ціна здається занадто привабливою - адже ціна часто відповідає якості.

Мас-маркет

Другий вид вина, якого краще уникати, за словами сомельє, - це мас-маркет продукція. Ці вина часто продаються за привабливою ціною і виглядають досить непогано, але насправді якість такого вина часто далека від бажаної.

"Масове виробництво вин означає, що головна мета - це кількість, а не якість. Це призводить до використання менш якісної сировини, швидших і дешевших методів виробництва та штучних добавок. В результаті ви отримуєте продукт, який може бути не тільки несмачним, але й шкідливим через хімічні домішки", - пояснює Пухальська.

Але є альтернатива - українське крафтове вино.

"За останні роки в Україні відбулася справжня революція в сфері крафтового виноробства. Зараз з'являється все більше невеликих виноробень, які роблять ставку на якість і унікальність своєї продукції. Це вина з характером, виготовлені з любов’ю та майстерністю", - говорить сомельє.

Такі вина не завжди легко знайти на полицях супермаркетів, але вони варті того, щоб пошукати. Тим паче, що підтримуючи малих виробників, ви не лише насолоджуєтеся справжнім вином, а й допомагаєте розвивати українське виноробство.

Дешеве "шампанське"

Ігристе вино - чудовий вибір для святкових моментів. Але, наголошує експерт, не варто купувати "шампанське" за ціною нижче 1000 грн. Річ у тім, що справжнє шампанське може виготовлятися лише в одному місці - у французькому регіоні Шампань. Це захищене географічне найменування, і продукція з цього регіону не може коштувати дешево через складний процес виробництва та високу якість.

Якщо ж вам хочеться святкового настрою, але бюджет обмежений, зверніть увагу на іспанське ігристе вино Cava. Воно виробляється за аналогічною технологією, але коштує набагато дешевше.

Ще один варіант - українські ігристі вина, виготовлені за методом Шарма. Це простіший, але надійний спосіб виробництва, який гарантує якість. Головне - обирайте вино, а не те, що лише виглядає як вино.

Зіпсоване вино

І нарешті, останній тип вина, який не варто пити, - це зіпсоване вино. Уявіть ситуацію: ви купили пляшку дорогого вина, відкоркували її, але відчуваєте неприємний запах мокрого картону або вогкості від корка. Це явна ознака того, що вино зіпсувалося.

Хоча таке вино технічно можна пити, оскільки воно не несе шкоди для здоров’я, його смак точно не принесе вам задоволення. Зіпсоване вино може мати "картонні" або "цвілі" ноти в ароматі, і це значно зіпсує ваш настрій.

"Пам'ятайте, що таке трапляється навіть із дорогими винами, оскільки вони - це живий продукт, який може змінюватися в пляшці", - каже Аліна.

Сомельє також поділилася головним правилом вибору вина.

"Обирайте вино, яке вам дійсно подобається. Не женіться за кількістю чи низькими цінами. Дайте собі час на експерименти, дегустацію різних сортів винограду і знайдіть своє улюблене вино. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на погані напої - насолоджуйтеся якістю і моментами, які дарує справжнє вино!" - резюмувала експерт.

