Топ-4 вида вина, которые украинцам лучше никогда не покупать: советы от звездной сомелье

Винные напитки

Первый вид, который следует избегать, - это так называемые "винные напитки". Часто в супермаркетах они стоят рядом с настоящими винами и с виду кажутся такими же, но на самом деле это только винный напиток - имитация вина. В чем разница?

Настоящее вино - это натуральный продукт, изготовленный путем брожения виноградного сока. Никаких примесей, кроме диоксида серы, используемого для стабилизации вина, в его составе быть не должно. Этот компонент абсолютно безопасен и используется даже в обычных сухофруктах.

Винный напиток содержит не только виноградные виноматериалы, но и сок других плодов, ягод, фруктов или зерновых культур, а также добавки в виде этилового, коньячного, плодового, виноградного спиртов. Также там возможно присутствие дополнительного сахара, воды, ароматизаторов, бесконечное количество сульфатов и красителей, чтобы хоть как-то создать вкус.

Такой состав может не только испортить вкус, но и повлиять на ваше здоровье. Поэтому, если видите на этикетке надпись "винный напиток", лучше отказаться от покупки, особенно если цена кажется слишком привлекательной – ведь цена часто соответствует качеству.

Масс-маркет

Второй вид вина, которого лучше избегать, по словам сомелье, - это масс-маркет-продукция. Эти вина часто продаются по привлекательной цене и выглядят довольно неплохо, но на самом деле качество такого вина часто далеко от желаемой.

"Массовое производство вин означает, что главная цель - это количество, а не качество. Это приводит к использованию менее качественного сырья, более быстрых и более дешевых методов производства и искусственных добавок. В результате вы получаете продукт, который может быть не только невкусным, но и вредным из-за химических примесей", - объясняет Пухальская.

Но есть альтернатива - украинское крафтовое вино.

"За последние годы в Украине произошла настоящая революция в сфере крафтового виноделия. Сейчас появляется все больше небольших виноделий, делающих ставку на качество и уникальность своей продукции. Это вина с характером, изготовленные с любовью и мастерством", - говорит сомелье.

Такие вина не всегда легко найти на полках супермаркетов, но они достойны того, чтобы поискать. Тем более что поддерживая малых производителей, вы не только наслаждаетесь настоящим вином, но и помогаете развивать украинское виноделие.

Дешевое "шампанское"

Игристое вино - отличный выбор для праздничных моментов. Но, отмечает эксперт, не стоит покупать "шампанское" по цене ниже 1000 грн. Дело в том, что настоящее шампанское может производиться только в одном месте - во французском регионе Шампань. Это защищенное географическое наименование, и продукция из этого региона не может стоить дешево из-за сложного производства и высокого качества.

Если же вам хочется праздничного настроения, но бюджет ограничен, обратите внимание на испанское игристое вино Cava. Оно производится по аналогичной технологии, но стоит гораздо дешевле.

Еще один вариант - украинские игристые вина, изготовленные по методу Шарма. Это более простой, но надежный способ производства, гарантирующий качество. Главное - выбирайте вино, а не то, что только выглядит как вино.

Испорченное вино

И наконец, последний тип вина, который не стоит пить - это испорченное вино. Представьте ситуацию: вы купили бутылку дорогого вина, откупорили ее, но чувствуете неприятный запах мокрого картона или сырости от пробки. Это очевидный признак того, что вино испортилось.

Хотя такое вино технически можно пить, поскольку оно не несет вреда для здоровья, его вкус точно не доставит вам удовольствия. Испорченное вино может иметь "картонные" или "плесневые" ноты в аромате, и это значительно испортит ваше настроение.

"Помните, что такое случается даже с дорогими винами, поскольку они – это живой продукт, который может меняться в бутылке", – говорит Алина.

Сомелье также поделилась основным правилом выбора вина.

"Выбирайте вино, которое вам действительно нравится. Не гонитесь по количеству или низким ценам. Дайте себе время на эксперименты, дегустацию разных сортов винограда и найдите свое любимое вино. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить его на плохие напитки - наслаждайтесь качеством и моментами, которые дарит настоящее вино!" - резюмировала эксперт.