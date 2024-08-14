Топ-4 фільми з Бастьєном Буллоном - зіркою нового покоління французького кіно

Французькі актори все частіше стають зірками не лише у своїй країні, але і за її межами. Для цього навіть не завжди потрібно виграти "Оскар". Лише мати ролі у цікавих стрічках. Саме така виходить в український прокат цього тижня - кримінальний детектив "Ніч на 12-те".

"Ніч на 12-те"

У новому французькому детективі Буллон грає поліціянта, що розслідує вбивство.

Уночі 12-го числа стається вбивство молодої жінки. Ця нерозкрита справа переслідує його персонажа Йогана - детектива, який так і не впіймав жорстокого вбивцю. У спробах розплутати злочин, він ретельно досліджує життя жертви та її стосунки. Скоро чоловік усвідомлює, що став одержимий справою, яка перетворилася на особистий виклик.

"Граф Монте Крісто"

Екранізація одного з найвідоміших оповідань Франції - однойменної книги Александра Дюми. Буллон грає Фернана Де Морсерфа.

Фільм розповідає історію молодого чоловіка Едмона Дантеса, який стає жертвою змови та затримується в день свого весілля за злочин, якого він не вчиняв. Зраджений друзями і засуджений корумпованим суддею, моряка Дантеса засуджують до довічного ув’язнення на острові Шато-д’Іф. Після 14 років неволі Едмон здійснює зухвалу втечу і життя повертається так, що він повертається до Франції непристойно багатим під новим ім’ям та прагне помститися тим, хто зруйнував його життя.

"Джамбо"

Головна героїня у цьому фільмі - дівчина, яка захоплюється каруселями. Вона живе вдома одна з мамою, працює в парку розваг. Одного дня на роботі Жанна закохується в новий парковий атракціон, який вона називає Джамбо і саме на ньому її життя повністю зміниться.

"Сімона: Жінка сторіччя"

Стрічка досліджує життя Сімони Вейль - відомої французької діячки, яка пережила Голокост і згодом стала провідною політикинею, правозахисницею та феміністкою - через серію нехронологічних спогадів та несподіваних, але доленосних зустрічей.