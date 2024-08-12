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Осінь, романтика та ніякої спеки. 5 атмосферних фільмів з вайбом вересня

Понеділок 12 серпня 2024 19:45
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Осінь, романтика та ніякої спеки. 5 атмосферних фільмів з вайбом вересня Фільми для перегляду восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

На календарі - середина серпня, проте на зміну спекотним дням вже приходять прохолодні ночі. Все це перші дзвіночки нового сезону, проте не варто зневірятися. Адже осінь - це ідеальна пора, щоб закохатися чи хоча б переглянути кінострічки з осінньою атмосферою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які фільми про кохання та стосунки варто переглянути у вересні.

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

Цей фільм точно варто подивитися, щоб насолодитися осінніми краєвидами нью-йоркського Центрального парку та бездоганною грою Річарда Гіра та Вайнони Райдер.

Головний герой, успішний бізнесмен, безтурботний ловелас і цинік Вілл Кейн, знайомиться у ресторані з 22-річною Шарлоттою, коли та відзначає свій день народження. Незважаючи на суттєву різницю у віці - 26 років, почуття Кейна виявляються як ніколи сильними. Однак є одне але - Шарлотта смертельно хвора, і їй залишається жити приблизно рік через проблеми із серцем.

"Солодкий листопад" (2001)

Відома американська мелодрама за участю Кіану Рівза та Шарліз Терон, події якої розгортаються на тлі осінніх краєвидів.

Нельсон Мосс - типовий бізнесмен, рекламний агент, який жертвує особистим життям заради кар'єри. Він знайомиться з Сарою - дівчина не схожа на жодну жінку, яку він зустрічав до цього моменту і яка перевертає все його життя. Однак історія про велике кохання має трагічний фінал.

"Труднощі перекладу" (2003)

Екзистенційна мелодрама, в якій показана не романтика у класичному її розумінні, а те, що двом людям може просто добре бути разом. Події розгортаються в осінній атмосфері - стрічку знімали у Токіо у вересні та жовтні.

Шарлотта (Скарлетт Йоханссон) і Боб (Білл Мюррей) - люди занадто різні, але при цьому однаково невпевнені у навколишньому світі. Їм не до того, щоб закрутити справжній роман - вони просто добре проводять час у компанії один одного.

"Остання любов містера Моргана" (2013)

Ідеальний фільм із осіннім вайбом на вечір, адже у кадрі - осінь у Парижі. Кінострічка розповідає історію літнього американського професора Метью Моргана. Дружина, яку він дуже любив, померла кілька років тому. Здається, що все, що мало сенс у його житті, залишилося у минулому.

Але якось він стикається з Полін - молодою, веселою та відкритою парижанкою, викладачкою танців. Вона виявляється для нього свіжим ковтком повітря, і Метью починає дивитися на цей світ по-іншому.

"Поки ми молоді" (2014)

Ідеальний фільм для осіннього вечора - комедійна драма про дружбу двох пар. Подивитися кінострічку варто хоча б тому, що головні ролі виконали Бен Стіллер, Наомі Воттс, Адам Драйвер та Аманда Сейфрід.

Життя благополучної сімейної пари середніх років (Стиллер і Уоттс) перевертається догори дном після знайомства з юним хіпстером (Драйвер) та його подружкою (Сейфрід). Дізнайтеся, як далі розгортатимуться події.

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