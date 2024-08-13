"У гонитві за щастям", "Всередині я танцюю" та інші. Надихаючі фільми для легкого вечора та настрою

Ці історії вчать бачити прекрасне за будь-яких обставин та не здаватися навіть тоді, коли найбільше хочеться це зробити.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про яскраві кінематографічні сюжети, які приємно вразять вас та надовго залишаться в пам'яті.

"У гонитві за щастям"

У центрі сюжету опиняється Кріс Гарднер - сім'янин, який має дружину та сина. Він прагне здобути успіх, і для цього намагається продати апарати для міських клінік. Проте щастя не йде до його рук так легко, як він цього хотів би. Чи вдасться головному герою отримати бажане та нарешті стати щасливим?

"Всередині я танцюю"

У центрі історії - головний герой Майкл, який все своє життя провів у будинку для інвалідів. Він страждає на симптоми церебрального паралічу і практично не може пересуватися.

Проте, знаходячись у реабілітаційному будинку, він знайомиться з хлопцем на ім'я Рорі, і той демонструє неабияку радість. Рорі не збирається впадати у відчай, навіть не дивлячись на всю свою ситуацію. Цей приклад стає дуже надихаючим для Майкла.

"Клік. З пультом по життю"

Архітектор Ньюмен - зануда і трудоголік, схиблений на роботі, мало думає про дружину та дітей. На тлі цих подій в його житті з'являється ангел Морті, який за сумісництвом є продавцем в універсальному магазині.

Той посилає Ньюману таку собі "чарівну паличку" - пульт, за допомогою якого можна отримати певні несподівані речі. Наприклад, збавляти дратівливі звуки, налаштовувати колір обличчя чи перемотувати своє життя назад-вперед, пропускаючи неприємні моменти.

"Особливі"

Заснована на реальній історії стрічка розгортається навколо Бруно і Маліка - волонтерів та товаришів, які багато років доглядають за дітьми з тяжкою формою аутизму. Проте у їх життя приходять проблеми - після того, як інспектори знаходять низку недоліків у їхній організації, через що вона може бути закрита.

"Заплати іншому"

Фільм знятий за однойменним романом Кетрін Раян Гайд. В центрі історії - хлопчик Тревор, який живе у безталанній сім'ї. Він отримує від вчителя завдання - знайти спосіб, як змінити світ.

Діти починають видумувати свої ідеї, тоді як Тревор пропонує ось що: безкорисно допомогти трьом незнайомим людям. При цьому кожен з них також має допомогти трьом наступним людям, і це потрібно задля того, аби добро зростало в геометричній прогресії. Надихаюча історія не залишить байдужим нікого.