Топ-3 зручного та трендового взуття на весну 2023: стилістка показала найкращі моделі

Топ-3 зручного та трендового взуття на весну 2023

"Я люблю зручне взуття. Бо коли тобі за день треба відвідати 100500 локацій, відвезти дитину до садочку, встигнути до клієнтки, на манікюр, Марс і до Ілона Маска на бранч, менше за все хочеться взувати підбори", - розповідає експерт.

Стилістка виділила 3 найзручніші пари взуття, що і гардероб зроблять сучасним і ходити у них буде комфортно.

У цьому сезоні у моді балетки, лофери та спортивні мокасини (фото: Instagram/purpur.stylist)

Балетки

"Тут є декілька нюансів - якщо ніжка повна, або зріст невеличкий - обирайте гостроносі. Для тих, хто хоче чогось незвичного - зверніть увагу на сатинові моделі. Але врахуйте, що це - тендітний матеріал, який витримає максимум сезон", - радить Олена.

Також стилістка наголошує, що всі моделі з круглим носом - класичні балетки з 2007 року, краще не купувати.

"Найточніший та гарячий тренд - це балетки Мері Джейн зі звуженим або гострим носком", - наголошує Шевченко.

Така ж ситуація зі слінгбегами Мері Джейн (коли п’ята відкрита і фіксує її ремінчик. А у балеток вона закрита). Актуальні моделі будуть у м‘якій шкірі з завуженим або гострим носком.

На весну 2023 найкраще купувати балетки із загостреним носиком (фото: Instagram/purpur.stylist)

Мінімалістичні мокасини у спортивному стилі

"Яскравий приклад - Аdidas gazelle. По всьому світу, не без перебільшення, вони найкраще продаються. І дістати можна тільки через баєрів", - пише стилістка.

Крім Аdidas, у трендах класичні Nike, New Balance, Converse, La Costa. А також українські бренди, які шиють нічим не гірші базові моделі.

У моді будуть мінімалістичні мокасини у спортивному стилі (фото: Instagram/purpur.stylist)

Лофери

"Це взуття вже котрий рік з нами. При чому як на пласкій підошві (якщо у вас невеличкі гомілки), так і на масивній. Головне - без зайвої фурнітури, кольорових швів та інших "прикрас", - наголошує Шевченко.

Також ділиться корисною порадою - якщо хочете гіпертрендовий образ - візьміть якусь з цих пар у шкірі металік.

Дуже стильним варіантом лоферів є моделі із сріблястої шкіри (фото: Instagram/purpur.stylist)