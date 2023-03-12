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Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

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Неділя 12 березня 2023 21:00
Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд Які речі вийшли з моди (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На початку кожного сезону варто переглядати свій гардероб та при можливості оновлювати його. Не завжди є достатньо фінансів, аби скупити останні новинки моди, втім важливо вчасно відмовитись від антитрендів, аби не мати смішний вигляд.

Про головні антитренди 2023 року розповідаємо у матеріалі нижче.

Приталена джинсова куртка

Цього року джинсові речі знову на піку моди, але от тільки не приталена курточка. Зараз вона потрапила в антитренди 2023 року. Краще замініть такий фасон на оверсайз. Цей варіант додасть легкості вашому образу.

Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

Приталену джинсову куртку варто замінити на широкі фасони (скриншот)

Легінси зі штрипками

У попередніх сезонах легінси зі штрипками були доволі стильною річчю. Проте їхній час уже пройшов. Цьогоріч краще носити прості варіанти лосин у базових кольорах. Їх можна поєднувати із білими сорочками вільного крою.

Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

Такий варіант легінсів уже не в моді (скриншот)

Дрібне плісування в одязі

У цьому сезоні спідниці, сукні та інший одяг з елементами дрібного плісування, які раніше були супертрендовими уже не в моді. Цьогоріч варто вибирати спідниці-олівці та шкіряні сукні.

Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

Дрібне плісування більше не в моді (скриншот)

Кросівки на товстій підошві

Таке взуття було модним кілька сезонів тому, його носили практично усі модниці. Втім цього року варто замінити таку модель на мінімалістичніші варіанти.

Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

У цьому сезоні варто вибирати кросівки на тонкій підошві (скриншот)

Бананка

Ця доволі зручна річ також увійшла в антитренди 2023 року. У цьому сезоні варто ходити із невеличкими сумками або акуратними рюкзаками. Втім фахівці радять не ховати бананки далеко, адже мода схильна повертатись.

Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

У 2023 році у трендах більш звичні моделі сумок (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, які 4 трендові сукні варто мати у гардеробі кожній модниці.

Читайте також про те, які спідниці будуть у тренді цієї весни та з чим їх носити.

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