Топ-3 страв для романтичної вечері у День святого Валентина

Стейк з яловичини з соусом з червоного вина

Стейк з яловичини - чудовий вибір для романтичної вечері (ілюстративне фото: Freepik)

Ніжне м'ясо яловичини, обсмажене до золотистої скоринки і полите ароматним соусом з червоного вина - це класика романтичної вечері. Додайте до цього гарнір з тушкованих овочів або картоплі пюре і ви отримаєте ідеальну страву для двох.

Для приготування цієї ситної романтичної вечері потрібні такі продукти:

стейк - 2 шт.

цибуля шалот - 1 шт.

часник - 1-2 зубчики

сіль - 2,5 ч. л.

масло - 4 ст. л.

розмарин або чебрець - 2-3 гілочки

оцет бальзамічний - 2 ст. л.

яловичий бульйон - 1,5 склянки

сухе червоне вино - 1 склянка

мелений перець - 0,5 ч. л.

Як готувати стейк з яловичини з соусом з червоного вина

Перед приготуванням залиште стейки на столі, щоб вони нагрілися до кімнатної температури, після чого просушіть їх паперовими рушниками. Завдяки цьому м'ясо матиме кращу скоринку.

Подрібніть ножем цибулю, а часник почистьте і розчавіть. Рівномірно присипте м'ясо сіллю з кожного боку.

Розігрійте пательню на сильному вогні та обсмажте стейки до скоринки, протягом 2 хвилин з кожного боку. Після цього готуйте стейки близько 10 хвилин, до бажаного ступеня просмажування.

Перекладіть м'ясо на тарілку, а тим часом приготуйте соус з червоного вина. Зменште вогонь до середнього, всипте в пательню цибулю, додавши масло.

Коли цибуля стане м'якою, додайте часник, розмарин та оцет та обсмажуйте цибулю до зарум'янення. Після цього влийте бульйон та вино і варіть соус до загустіння близько 7-9 хвилин.

Приберіть з рідини трави, додайте сіль та перець. Перед подачею розріжте стейк поперек волокон та полийте соусом з червоного вина.

Лосось у вершковому соусі з лимоном

Лосось у вершковому соусі - смачна вечеря в День Закоханих (ілюстративне фото: Freepik)

Лосось - це не тільки корисна, але й дуже елегантна риба, яка ідеально підходить для святкової вечері. Приготований в вершковому соусі з лимоном, він має ніжний смак і стане чудовим доповненням до будь-якої романтичної атмосфери.

Щоб приготувати таку вишукану страву, знадобляться ці продукти:

філе лосося - 2 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

масло - 2 ст. л.

часник - 1 зубчик

жирні вершки - 1/2 склянки

лимонний сік - 2 ч. л.

сушений кріп - щіпка

Як готувати лосося у вершковому соусі

Щоб приготувати філе лосося в вершковому соусі з лимоном, посоліть і поперчіть рибу. Розтопіть половину масла пательні, на середньому вогні.

Обсмажте лосося шкіркою догори до золотистої скоринки, близько 5-7 хвилин. Після цього переверніть рибу та смажити до готовності близько 5 хвилин.

Тим часом розтопіть в каструлі решту масла. Почистьте та розчавіть часник, додайте його до масла, а за хвилину влийте вершки.

Помішуючи, готуйте соус близько 2 хвилин, після чого додайте лимонний сік та кріп. Викладіть філе лосося на тарілки та полийте вершковим соусом.

Паста з морепродуктами

Паста з морепродуктами - ефектний варіант страви у День святого Валентина (ілюстративне фото: Freepik)

Паста з морепродуктами - вишукана страва для романтичної вечері на День святого Валентина. Крім неповторного смаку, паста відрізняється простим приготуванням.

Для цієї вишуканої страви на День святого Валентина знадобляться наступні продукти:

фетучіне - 400 г

суміш морепродуктів - 350-400 г

вершки - 2 склянки

цибуля - 1 шт.

петрушка - пучок

базилік - 3-4 листочки

чебрець - 2 гілочки

сіль - 2 ч. л.

перець - до смаку

сир - до смаку

Як готувати пасту з морепродуктами

Для того, щоб приготувати вишукану пасту з морепродуктами на День святого Валентина, відваріть макаронні вироби відповідно до інструкції. Почистьте і подрібніть цибулю, а сир натріть на тертці.

Для приготування соусу прогрійте вершки на середньому вогні, не доводячи їх до кипіння. Зменште вогонь, додайте цибулю, сіль та перець до смаку, а також подрібнену зелень. Готуйте соус близько 7-8 хвилин до загустіння.

В окремому посуді відваріть до готовності морепродукти. Важливо не переварити їх, інакше вони втратять смак. Перекладіть морепродукти в соус, разом з тертим сиром. Викладіть макарони на тарілки та полийте соусом з морепродуктами.